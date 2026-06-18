DIESE Suppe aus Paraguay ist das beste Gericht der Welt

Pizza war gestern, jetzt wird gelöffelt! Ein traditioneller Alltagsklassiker aus Südamerika hat im neuesten weltweiten Food-Ranking überraschend den absoluten Spitzenplatz erobert.

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Im aktuellen Ranking des internationalen Food-Portals TasteAtlas gibt es eine handfeste kulinarische Sensation zu vermelden. Eine traditionelle Suppe aus Paraguay namens Bori-bori – oft auch Vori-vori genannt – hat den Thron bestiegen und gilt nun offiziell als das beste Gericht der Welt. Das Ergebnis basiert auf insgesamt 453.720 Nutzerbewertungen, die für stolze 11.781 Gerichte aus aller Welt abgegeben wurden. Die neapolitanische Pizza, die im Vorjahr noch den ersten Platz für sich beanspruchen konnte, wurde durch dieses Votum eiskalt auf den zweiten Rang verdrängt. Damit zeigt sich auch in Österreich, dass deftige Löffelgerichte voll im Trend liegen.

Traditionelles Gericht mit langer Geschichte

Die Suppe ist in Paraguay ein echter Alltagsklassiker, der tief in der Kultur verwurzelt ist. Sie wird sowohl in ländlichen Haushalten als auch in städtischen Küchen regelmäßig zubereitet und ist eng mit Familie und Tradition verknüpft. Historisch entstand Bori-bori ursprünglich aus der Not heraus, um mit nur wenigen vorhandenen Zutaten eine nahrhafte Mahlzeit zu strecken. Das absolute Markenzeichen des Gerichts sind kompakte Teigbällchen. Diese nehmen beim Garen einen Teil der Flüssigkeit auf und machen die Suppe dadurch ganz ohne den Zusatz von Mehl oder Obers wunderbar sämig.

Warum das Ranking überrascht

Das aktuelle Ergebnis sorgt in der Food-Szene für reichlich Gesprächsstoff. Die Botschaft des Rankings ist jedenfalls eindeutig: Nicht immer müssen internationale Superstars wie die italienische oder japanische Küche das Rennen machen. Auch echte regionale Hausmannskost, die außerhalb ihrer Heimat bisher kaum bekannt war, hat das Zeug zur weltweiten Nummer eins. Das Ranking beweist, dass ehrliche, traditionelle Küche die Menschen rund um den Globus begeistern kann.