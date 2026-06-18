Gold für Mädchen-Team aus Hohenlehen

Beim diesjährigen NÖ Moped-Landesbewerb in Wiener Neustadt hat das Mädchenteam der Bergbauernschule Hohenlehen den Sieg geholt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Beim NÖ Moped-Landesbewerb in Wiener Neustadt hat das Mädchenteam der Bergbauernschule Hohenlehen den Sieg geholt und damit für großen Jubel gesorgt. Doch nicht nur die jungen Fahrerinnen zeigten starke Nerven, auch das Burschenteam lieferte eine starke Leistung ab und fuhr auf Rang zwei ins Ziel. Damit bleibt die Bergbauernschule weiter das Maß der Dinge im Bewerb: Bereits zum sechsten Mal geht der Landes-Titel an die Schule. Organisiert wird der Bewerb vom NÖ Landesjugendreferat in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat für Niederösterreich, dem ÖAMTC-Zweigstellenverein Wiener Neustadt, der Fachvertretung der NÖ Fahrschulen, dem Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt und der Stadtgemeinde Wiener Neustadt.

"Hohenlehen stellt die besten Mopedfahrerinnen und Mopedfahrer in Niederösterreich, womit ein wertvoller Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr geleistet wird. Zudem hat dieser Erfolg Vorbildwirkung und zeigt, dass die gezielte Schulung der motorisierten Jugendlichen Früchte trägt", freut sich Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die zu den Auszeichnungen herzlich gratuliert. "Das Sammeln von ausreichender Fahrpraxis, altersgerechte Bewusstseinsbildung, Wissensvermittlung und Selbstreflexion, sind die Erfolgsparameter, damit junge Lenkerinnen und Lenker gut ankommen", so Teschl-Hofmeister weiter.

Weitere Stimmen

"Moped fahren ist der erste Schritt zur motorisierten Freiheit. Jedoch fehlt den jungen Fahrerinnen und Fahrern häufig die Erfahrung und die Übung im Straßenverkehr, um die Gefahren richtig einschätzen zu können", betonen die Fachlehrer Rudolf Plachus und Thomas Maderthaner, die das Fahrtraining leiteten. "Daher üben wir am Schulgelände sehr intensiv mit den Schülerinnen und Schülern, damit der Einstieg in die Verkehrswelt bestmöglich gelingt", so Plachus und Maderthaner.

"Hohenlehen stellt die jüngsten und besten Verkehrsteilnehmer in Niederösterreich. Zudem hat dieser Erfolg Vorbildwirkung und zeigt, dass die gezielte Schulung das Fahrverhalten der Jugendlichen stärkt", betont Direktorin Maria Ottenschläger.