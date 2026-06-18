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Hoffnung für Posch

Kieferbruch bei ÖFB-Star, aber keine OP

© Icon Sportswire via Getty Images
Abwehrspieler Stefan Posch hat sich im ersten Match gegen Jordanien verletzt. Eine genaue Untersuchung brachte Gewissheit.
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ÖFB-Teamspieler Stefan Posch hat sich im WM-Auftaktspiel gegen Jordanien einen Kieferbruch zugezogen. Die schwere Verletzung wurde nach einer durchgeführten CT-Untersuchung offiziell bestätigt. Damit droht der Defensivmann für die kommenden Aufgaben vorerst auszufallen.

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Glück im Unglück gibt es für den Legionär zumindest beim Blick auf die Behandlungsmethode. Eine Operation ist nach aktuellem Stand nicht notwendig. Für den ÖFB-Teamspieler Stefan Posch wird nun eine Spezialschiene angefertigt, die den weiteren Heilungsverlauf unterstützen soll.

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Einsatz gegen Argentinien unklar

Wie es für den Verteidiger im Turnier weitergeht, steht im Moment noch in den Sternen. Ob Stefan Posch im kommenden Gruppenspiel gegen Argentinien bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibt abzuwarten. Das Trainerteam und die Fans hoffen natürlich auf eine rasche Rückkehr auf den Rasen.

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