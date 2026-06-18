Servitenviertel
Klangvolle Tage beim Fête de la Musique
Der Verein Servitenviertel und Le Club du Mardi laden am 20. und 21. Juni zum "Fête de la Musique". Das Fest findet dieses Jahr an zwei Tagen statt und bringt Servitenplatz, Servitengasse, Porzellangasse, Berggasse, Grünentorgasse und Mosergasse mit unterschiedlichsten Musikrichtungen zum Klingen. Statt großer Bühnen steht das besondere Flair des Grätzls im Mittelpunkt: Mit Open-Air-Konzerten sowie Auftritten in Lokalen und Ateliers soll die Vielfalt der Musik erlebbar werden.
Als Orte der Begegnung werden die hiesigen Straßen, Plätze und Gassen zu lebendigen Treffpunkten, an denen Nachbarn, Besucher und Musikliebhaber zusammenkommen. Am Samstag läuft das Hauptprogramm von 15 bis 22 Uhr, am Sonntag geht es von 17 bis 20 Uhr stimmungsvoll weiter.
Mit dabei sind unter anderem Café Göttlich & Freud, Ausgabe Wien, die freunderlwirtschaft, Atelier Félix de La Forest de Divonne - und König Spezialitäten, wo um 17 Uhr die Live-Band "Belle Affaire" aufspielt, während die Mercerie den Nachmittag musikalisch begleitet. (Nikolai Uzelac)
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