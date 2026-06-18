TV
E-Paper
Österreich

Servitenviertel

Klangvolle Tage beim Fête de la Musique

Impressionen vom "Fête de la Musique" 2025.
© Facebook/Servitenviertel
Im Servitenviertel wird am 20. und 21. Juni groß aufgespielt, wenn sich das Kulturgrätzl beim "Fête de la Musique" in eine offene Bühne für Musik, gute Laune und sommerliche Atmosphäre verwandelt.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Verein Servitenviertel und Le Club du Mardi laden am 20. und 21. Juni zum "Fête de la Musique". Das Fest findet dieses Jahr an zwei Tagen statt und bringt Servitenplatz, Servitengasse, Porzellangasse, Berggasse, Grünentorgasse und Mosergasse mit unterschiedlichsten Musikrichtungen zum Klingen. Statt großer Bühnen steht das besondere Flair des Grätzls im Mittelpunkt: Mit Open-Air-Konzerten sowie Auftritten in Lokalen und Ateliers soll die Vielfalt der Musik erlebbar werden.

Impressionen vom "Fête de la Musique" 2025.
Impressionen vom "Fête de la Musique" 2025. © Facebook/Servitenviertel

Als Orte der Begegnung werden die hiesigen Straßen, Plätze und Gassen zu lebendigen Treffpunkten, an denen Nachbarn, Besucher und Musikliebhaber zusammenkommen. Am Samstag läuft das Hauptprogramm von 15 bis 22 Uhr, am Sonntag geht es von 17 bis 20 Uhr stimmungsvoll weiter.

Impressionen vom "Fête de la Musique" 2025.
Impressionen vom "Fête de la Musique" 2025. © Facebook/Servitenviertel

Mit dabei sind unter anderem Café Göttlich & Freud, Ausgabe Wien, die freunderlwirtschaft, Atelier Félix de La Forest de Divonne - und König Spezialitäten, wo um 17 Uhr die Live-Band "Belle Affaire" aufspielt, während die Mercerie den Nachmittag musikalisch begleitet. (Nikolai Uzelac)

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

WILMA: Das erste Rooftop über den Dächern Liesings

Warum der Eingang zum Stephansdom verhüllt ist

25 Jahre MQ: Party bei freiem Eintritt

Nackt durch Wien: Rad-Demo sorgt wieder für Hingucker

Die Albertina blickt auf ihre Geschichte

Klangvolle Tage beim Fête de la Musique

Wien verbannt "Mozartverkäufer" aus der Innentadt

Spiel und Spaß beim Wasserfest in Favoriten

Twin City Liner feiert 20-jähriges Jubiläum

Zaun gegen Tauben-Wahnsinn in Floridsdorf