White Beach
Vienna City Beach Club lädt zum Tanz ins Weekend
Donnerstag ist Party-Tag am Vienna City Beach Club. Das gilt vor allem für den 6. August, beim legendären "Good Vibes" im Kult-Strandclub Am Kaisermühlendamm. Dort wird DJ Gré Maiilard für den richtigen Sound sorgen.
"White Beach" zum Start ins Wochenende
Am Freitag, dem 7. August kehrt dann einmal mehr der kultige "White Beach" zurück an die Neue Donau. Dabei verwandelt sich der VCBC wieder mit euch in die größte White Party des Landes. Vocal House Classic trifft auf Progressive Sound. An den Decks bringen zahlreiche Gast-DJs die Stimmung zum Brodeln. Dresscode: Weiß!
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