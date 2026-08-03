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Vienna City Beach Club lädt zum Tanz ins Weekend

Vienna City Beach Club
© VCBC
Am Donnerstag gibt es "Good Vibes" und Freitag steht die "White Night" am Programm.
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Donnerstag ist Party-Tag am Vienna City Beach Club. Das gilt vor allem für den 6. August, beim legendären "Good Vibes" im Kult-Strandclub Am Kaisermühlendamm. Dort wird DJ Gré Maiilard für den richtigen Sound sorgen.

Vienna City Beach Club
Vienna City Beach Club © VCBC

"White Beach" zum Start ins Wochenende

Am Freitag, dem 7. August kehrt dann einmal mehr der kultige "White Beach" zurück an die Neue Donau. Dabei verwandelt sich der VCBC wieder mit euch in die größte White Party des Landes. Vocal House Classic trifft auf Progressive Sound. An den Decks bringen zahlreiche Gast-DJs die Stimmung zum Brodeln. Dresscode: Weiß!

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