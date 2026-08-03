Minigolf-Spektakel öffnet im Auhof Center

27 Bahnen, drei Erlebniswelten und Kulissen wie im Kino. "Golfrausch" bringt ab 14. August spektakuläres Indoor-Minigolf ins Auhof Center.

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Mitten durch einen Mayatempel, vorbei an Drachen und hinein in eine leuchtende Cyberpunk-Welt. Im Auhof Center eröffnet am 14. August mit "Golfrausch" eine neue Indoor-Minigolfanlage, die auf spektakuläre Kulissen und technische Effekte setzt.

Auf einer Fläche von 637 Quadratmetern warten insgesamt 27 Bahnen. Sie verteilen sich auf drei aufwendig gestaltete Themenwelten mit jeweils neun Stationen. Zur Auswahl stehen ein Mayatempel im Dschungel, eine futuristische Cyberpunk-Kulisse mit Neonlicht und Hologrammen sowie eine magische Burg mit Drachen und Videomapping.

Kulissen wie auf einem Filmset

Statt Projektionen kommen echte Aufbauten zum Einsatz, die an ein Filmset erinnern sollen. Die Bahnen wurden vom Team selbst entworfen, bieten unterschiedliche Hindernisse und sind vollständig in die jeweilige Erlebniswelt eingebettet. Spezialeffekte und ein eigens entwickeltes Sounddesign sollen das Spiel zusätzlich in Szene setzen. Nach der Runde können sich die Gäste in einem Lounge-Bereich mit Bar, Snacks und Getränken stärken.

Thomas Peintinger © Thomas Peintinger

Hinter dem Projekt steht der 39-jährige Unternehmer Lukas Rauscher, der bereits mit den "Crime Runners" immersive Freizeitangebote umgesetzt hat. Beim Konzept setzt er auf sogenanntes Location-Based Entertainment. Dabei werden Erlebnisse geschaffen, die an einen bestimmten Ort gebunden sind und zu Hause nicht nachgestellt werden können.

© Thomas Peintinger

"Minigolf hatte immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Doch als Freizeitunternehmer wusste ich, da geht noch etwas mehr und die Branche hat eine Modernisierung verdient", sagt Lukas Rauscher. Mit dem Auhof Center habe man einen Partner gefunden, der diese Vision teile.

Einkaufszentrum setzt stärker auf Erlebnisse

Die neue Erlebniswelt begeistert auch den Eigentümer des Auhof Centers, Peter Schaider (li.). © David Groschl

Auch Center-Eigentümer Peter Schaider sieht in dem Angebot eine Ergänzung zum klassischen Handel. "Wir bieten unseren Besucherinnen und Besuchern einen echten Mehrwert, den kein Online-Shop der Welt ersetzen kann. Gemeinsame Zeit, modernste Technologie und absoluter Spaßfaktor unter einem Dach", sagt Peter Schaider.

Das Auhof Center wurde 1995 eröffnet und ist nach seinem Relaunch das zweitgrößte Einkaufszentrum der Stadt. An dem Standort an der Westeinfahrt sind rund 140 Geschäfte, Lokale und Dienstleister untergebracht. Dazu kommen unter anderem ein Kino, ein Ärztezentrum und ein Fitnesscenter.

Tickets ab 15 Euro

Geöffnet ist "Golfrausch" von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 20 Uhr. Am Freitag und Samstag kann von 9 bis 21 Uhr gespielt werden. An Sonn- und Feiertagen ist die Anlage von 10 bis 20 Uhr geöffnet.