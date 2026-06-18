Messi wütend wegen wilden Gerüchten

Große Sorge und viel Ärger bei der Familie Messi: Nach wilden Spekulationen rund um den Gesundheitszustand von Vater Jorge stellt die Familie Messi nun in einem offiziellen Statement alles klar.

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Die Gerüchteküche hat in den vergangenen Tagen heftig gebrodelt, jetzt reicht es den Angehörigen von Fußballstar Leo endgültig. Am heutigen Donnerstag am Nachmittag hat die Familie Messi eine offizielle Mitteilung herausgegeben, um den Spekulationen ein Ende zu setzen und gleichzeitig ihren Ärger über die Medienberichte Luft zu machen.

Der Vater des weltbekannten Kickers befindet sich aktuell in medizinischer Behandlung. Die Familie Messi teilt dazu im genauen Wortlaut mit: "Die Familie Messi teilt mit, dass Jorge eine gesundheitliche Situation durchmacht. Im Moment befindet er sich in ärztlicher Beobachtung, erholt sich und entwickelt sich innerhalb des vorliegenden Krankheitsbildes positiv." Damit wird klarvorgestellt, dass sich Jorge auf dem Weg der Besserung befindet, die genauen Hintergründe bleiben aber privat.

Wut über fehlenden Respekt

Besonders sauer stößt den Verwandten der Umgang mit der Privatsphäre auf. In der Erklärung wird die fehlende Empathie scharf kritisiert: "Angesichts der Versionen, Gerüchte und Spekulationen, die in den letzten Stunden kursierten, möchte die Familie ihr tiefes Unbehagen über den Mangel an Sensibilität, Respekt und Skrupellosigkeit zum Ausdruck bringen, mit dem einige Personen eine strikt private und familiäre Situation behandelt haben." Zudem wird klargestellt, dass nur der engste Kreis echte Infos besitzt.

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Aufruf zu mehr Menschlichkeit

Jede Info, die nicht von ihnen selbst kommt, sei ungültig. Das Statement schließt mit klaren Worten ab: "In Momenten wie diesen bitten wir um Verantwortung, Klugheit und Menschlichkeit. Die Gesundheit einer Person und die Ruhe ihres Umfelds sollten nicht Gegenstand von Spekulationen oder unverantwortlichem Medieninteresse sein. Wir bedanken uns herzlich für die erhaltenen Zeichen der Zuneigung, des Respekts und der Besorgnis und bitten darum, dass die Privatsphäre, Vertraulichkeit und Intimität von Jorge und seiner gesamten Familie während dieses Prozesses gewahrt bleiben. Jede relevante Neuigkeit wird zu gegebener Zeit von der Familie und den entsprechenden Kanälen mitgeteilt. Vielen Dank für das Verständnis."