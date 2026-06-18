Aufreger
Achtung! Trump übergibt den WM-Pokal
Wie der englische Insider Radiosender talkSPORT berichtet, will FIFA-Boss Gianni Infantino darauf verzichten, selbst den WM-Pokal zu überreichen - er will dem mächtigsten Mann der Welt die finale WM-Bühne überlassen.
Sind wir gespannt, in welches Fettnäpfchen Trump bei der Siegerehrung im Final-Stadion in New York treten wird.
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Zur Erinnerung: Im Oval Office hatte Trump den berühmten WM-Pokal mit der Skulptur der FIFA-Club-WM verwechselt. Beide Trophäen waren im Weißen Haus zwischengelagert worden. Dabei gab es auch das Gerücht, Trump wolle den WM-Pokal nicht mehr hergebenC
Klub-WM: Trump wollte nicht von der Bühne
Vor knapp einem Jahr, bei der Siegerehrung der Klub-WM im New Yorker MetLife Stadium (Chelsea gewann 3:0 gegen Paris SG) hatte Trump für Verwunderung gesorgt, als er nach der Pokal-Übergabe die Bühne nicht verlassen hatte. Deswegen gibt's nur Jubel-Fotos mit Trump mittendrin, was bei den Spielern für Verwirrung gesorgt hatte. Chelsea-Kapitän Reese James: "Man hat uns gesagt, er (Trump, d. Red.) würde den Pokal überreichen und dann die Bühne verlassen. Aber ich glaube, er wollte bleiben ..."
Sind wir gespannt, ob sich der US-Präsident diesmal ans Protokoll hält!
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