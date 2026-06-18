Riesenerfolg für "Rolfs Vater"-Premiere

Riesenerfolg für die Premiere von "Rolfs Vater" - Die Serie! Beim Event in der Lugner City kamen die Promis, Stars und Sternchen zusammen.

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Star-Influencer Rolfs Vater lud gemeinsam mit Hausherrin Jacqueline Lugner zur großen Pilotfilm-Premiere seiner neuen Serie.

© Privat

Eine volle Hütter im Lugner Kino war die logische Folge.

"Es war wirklich ein Wahnsinn! Danke an alle, die gekommen sind", jubelt Rolfs Vater gegenüber oe24.

Jetzt kann es dann richtig losgehen mit der neuen Comedy-Serie mit Hit-Potenzial!