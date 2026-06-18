Event im Lugner Kino
Riesenerfolg für "Rolfs Vater"-Premiere
Star-Influencer Rolfs Vater lud gemeinsam mit Hausherrin Jacqueline Lugner zur großen Pilotfilm-Premiere seiner neuen Serie.
Eine volle Hütter im Lugner Kino war die logische Folge.
"Es war wirklich ein Wahnsinn! Danke an alle, die gekommen sind", jubelt Rolfs Vater gegenüber oe24.
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Jetzt kann es dann richtig losgehen mit der neuen Comedy-Serie mit Hit-Potenzial!
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