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Event im Lugner Kino

Riesenerfolg für "Rolfs Vater"-Premiere

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Riesenerfolg für die Premiere von "Rolfs Vater" - Die Serie! Beim Event in der Lugner City kamen die Promis, Stars und Sternchen zusammen.
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Star-Influencer Rolfs Vater lud gemeinsam mit Hausherrin Jacqueline Lugner zur großen Pilotfilm-Premiere seiner neuen Serie.

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Eine volle Hütter im Lugner Kino war die logische Folge.

"Es war wirklich ein Wahnsinn! Danke an alle, die gekommen sind", jubelt Rolfs Vater gegenüber oe24.

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