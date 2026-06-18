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200 Tote

Tödliches Ebola-Virus außer Kontrolle

© APA/AFP/BENEDICTION MURHABAZI
"Wir sind sehr weit davon entfernt, die Situation unter Kontrolle zu haben", warnte Mankoula.
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Die Zahl der bestätigten Ebola-Toten in der Demokratischen Republik Kongo ist nach Angaben der Gesundheitsbehörde Africa CDC auf mehr als 200 gestiegen. Zusammen mit den beiden im Nachbarland Uganda verstorbenen Patienten seien es nun 204 Tote, sagte Wessam Mankoula, ein Vertreter der CDC. Inzwischen gebe es 894 bestätigte Fälle, davon 875 im Kongo. Bei keinem anderen Ebola-Ausbruch sei die Zahl der bestätigten Fälle im ersten Monat so hoch gewesen, sagte Mankoula.

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Das seien dreimal so viele wie beim zweithöchsten Ausbruch. Besondere Sorge bereite den Experten die geringe Zahl der nachverfolgten Kontakte. Nur 4.112 Kontakte bestätigter Ebola-Patienten würden derzeit aktiv nachverfolgt. Es sei jedoch von etwa 35.000 bestehenden Kontakten auszugehen. "Wir sind sehr weit davon entfernt, die Situation unter Kontrolle zu haben", warnte Mankoula. Insgesamt 74 Betroffene des Ausbruchs gelten bisher als genesen.

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