× Sternekoch Paul Ivić kreiert vegane Gerichte für Spar-Premium

Unter dem Motto „Sterneküche für zu Hause“ entwickelte Spitzengastronom Paul Ivić exklusiv für Spar vier exklusive Gerichte.

Der Pionier der vegan-vegetarischen Sterneküche und Botschafter für Spar, Paul Ivić, entwickelte für Spar Premium vier vegane Gerichte: Die biologisch und fair erzeugten Produkte reichen vom herzhaften Bio-Kartoffelgulasch, zur Bio-Rotkrautsuppe über ein Bio-Kichererbsenragout bis hin zum exotischen Bio-Kokosmilchreis.

Alle vier Produkte werden in Niederösterreich mit Zutaten in höchster Bio-Qualität hergestellt, wie zum Beispiel den Demeter-Kartoffeln im Bio-Kartoffelgulasch. „Traditionelle Gerichte mit Aromen zu verbinden, die ihnen das gewisse Etwas verleihen, war mein Ziel. Ich bin überzeugt, dass die beste Qualität der Zutaten und damit ein wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln, einen wesentlichen Unterschied machen, den man auch in jedem Gericht schmeckt“, erklärt Spitzengastronom Paul Ivić.

Vegane Gerichte mit dem gewissen EtwasEr ist Botschafter für nachhaltigen Genuss und Regionalität bei Spar, ist aber nicht nur in der Produktentwicklung aktiv. Er inspiriert Konsumenten mit Tipps sowie Rezepten und besucht heimische Lieferanten, um sich persönlich ein Bild vom Anbau und Qualität der Lebensmittel zu machen. „Unsere Partnerschaft mit Sternekoch Paul Ivić hat einzigartige, vegane Produkte unter SPAR PREMIUM hervorgebracht, die den Anspruch an einen nachhaltigen Genuss und höchste Qualität vereinen. Seine Expertise aus der vegan-vegetarischen Küche trifft auf innovative Rezepturen. So wird Sterneküche zu einem bewussten und genussvollen Geschmackserlebnis für unsere Kundinnen und Kunden“, freut sich Spar-Vorstand Markus Kaser. Erhältlich bei Interspar und Eurospar.