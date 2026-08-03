CL-Play-off: LASK kracht auf Celtic

Sturm Graz würde im Falle des Aufstiegs auf den Sieger des Duells zwischen Sparta Prag und Olympique Lyon treffen.

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Fußball-Meister LASK trifft in den entscheidenden Duellen um den Einzug in die Ligaphase der Champions League im Quali-Play-off auf Schottlands Rekordmeister Celtic Glasgow. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Der LASK tritt am 18./19. August auswärts an, das Rückspiel steigt am 25./26. August in Linz. Auf Vizemeister Sturm Graz würde im Falle des Aufstiegs in der 3. Qualirunde gegen Fenerbahce der Sieger des Duells zwischen Sparta Prag und Olympique Lyon warten.

Das Hinspiel würde in diesem Fall in Graz ausgetragen. Die Play-off-Verlierer haben einen Platz in der Ligaphase der Europa League sicher.

Um 13.00 bzw. 14.00 Uhr werden auch die Play-off-Paarungen der Europa League (mit Sturm und Salzburg) sowie der Conference League (mit Salzburg, Austria Wien und Rapid) gelost.