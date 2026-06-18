Millionen-Poker um ÖFB-Teamspieler

Während der WM soll der Wechsel über die Bühne gehen.

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Der Transfermarkt nimmt Fahrt auf – und ein österreichischer Nationalspieler steht plötzlich im Rampenlicht der besten Liga der Welt. ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda, aktuell bei der WM im Einsatz, könnte schon bald den Rasen der italienischen Serie A gegen die raue Luft der englischen Premier League eintauschen. Der 27-Jährige hat das Interesse von Brighton & Hove Albion geweckt.

Ausstiegsklausel ziehen

Nach Sky-Informationen beschäftigt sich Brighton unter der Leitung des neuen deutschen Cheftrainers Fabian Hürzeler intensiv mit dem ÖFB-Teamspieler. Die Engländer meinen es offenbar ernst: Der Klub ist gewillt, die Ausstiegsklausel im Vertrag des Venezia-Kapitäns zu aktivieren.

Das Schnäppchen-Szenario: Die Klausel soll bei knapp unter fünf Millionen Euro liegen und ab Juli gültig sein. Für Premier-League-Verhältnisse ein absolutes Schnäppchen.

Auch Deutschland klopft an

Brighton ist allerdings nicht der einzige Interessent. Svobodas starke Leistungen haben sich bis in die deutsche Bundesliga herumgesprochen. Neben den "Seagulls" aus England sollen auch Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV die Situation des Innenverteidigers ganz genau verfolgen.

Das rege Interesse überrascht, da Svoboda sein Arbeitspapier in Venedig erst im vergangenen Februar vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert hatte. Doch die festgeschriebene Millionen-Klausel macht den Österreicher nun zu einem der heißesten Transferaktien dieses Sommers.