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"Danke"

Rangnick schreibt emotionalen Brief an Fans

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Auch wenn sich unser Nationalteam voll auf den Kracher gegen Argentinien vorbereitet, hat sich Teamchef Ralf Rangnick Zeit für ganz besondere Fans in der Heimat genommen.
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Das im Land umjubelte 3:1 zum WM-Auftakt gegen Jordanien unseres Nationalteams lässt ganz Österreich vom Coup bei der Endrunde träumen. Erfolgs-Coach Ralf Rangnick, der seinen Vertrag kurz vor dem Spiel um zwei weitere Jahre verlängert hat, würde sogar spätestens im Finale die Hymne mitsingen.

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Auch wenn es andere Teams, wie Frankreich, England, Deutschland oder eben unseren nächsten Gruppengegner Argentinien gibt, deren Chancen auf einen Einzug ins Endspiel viel größer sind, heimlich träumen die rot-weiß-roten Fans schon von der Sensation.

Und eben diese Anhänger in Österreich dürften sogar in Santa Barbara, wo unsere Kicker ihr Team-Camp haben, für Gesprächsstoff im positiven Sinn sorgen. Rot-weiß-rote Euphorie kennt scheinbar keine Grenzen.

Fan-Hype um 6 Uhr morgens

Während des Auftaktspiels um 6 Uhr in der Früh gab es sogar einige Schulen, die an diesem Tag früher begonnen haben. Nicht etwa um den Unterricht fortzusetzen, sondern damit die Schüler gemeinsam das Spiel sehen können.

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Nun reagierte sogar Teamchef Ralf Rangnick auf die Bilder der jungen Fans, die gemeinsam in ihren Klassen oder Schulräumen mitgefiebert haben. Mit einem Brief, den er via Instagram teilt, meint unser Erfolgs-Teamchef: "Es freut uns riesig zu sehen, wie ihr bei unseren Spielen mitfiebert, anfeuert, jubelt und uns die Daumen drückt. Genau solche Unterstützung gibt der Mannschaft ganz viel Kraft."

"Danke, dass ihr an uns glaubt und uns auf diesem Weg begleitet", schreibt der Deutsche weiter. Diese Worte gehen bei allen unter die Haut, vor allem aber bei den Fans, die liebend gerne in die USA mitgereist wären, aber aus unterschiedlichen Gründen zu Hause bleiben mussten.

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