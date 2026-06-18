Argentinien-Tormann lästert über Österreich

Argentinien feiert dank einer Gala von Lionel Messi einen klaren 3:0-Sieg gegen Algerien zum Auftakt der Österreich-Gruppe J - jetzt wartet das ÖFB-Team.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der amtierende Weltmeister hat sich im ersten Spiel der Gruppe J schadlos gehalten und die ersten Punkte eingefahren. Trotz des deutlichen Ergebnisses von 3:0 hatten die Nordafrikaner ordentliche Spielanteile vorzuweisen und kamen am Ende sogar auf mehr Ballbesitz als die Südamerikaner. Der klare Erfolg der "Albiceleste" war vor allem der Gala von Superstar Lionel Messi zu verdanken, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte.

Lob für den Gegner

Jedenfalls ist Emiliano Martinez, Torhüter der "Albiceleste", von den Qualitäten des Gegners überzeugt. Der Schlussmann ging nach dem Schlusspfiff sogar noch einen Schritt weiter und glaubt auch, dass die Qualitäten der Nordafrikaner höher einzuschätzen sind als jene von Österreich und Jordanien. Damit sorgt der Keeper direkt zum Start der Gruppenphase für ordentlich Brisanz in der österreichischen Gruppe.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Martinez über Österreich

Gegenüber algerischen Journalisten gab der Torwart eine genaue Einschätzung ab. "Algerien ist ein richtig gutes Team. Sie bewegen den Ball gut von Seite zu Seite und haben Speed auf den Flügeln. Bentaleb kontrolliert das Mittelfeld. Ich denke, dass sie gegen Österreich und Jordanien gewinnen werden, und hoffentlich kommen sie auch weiter - ich mag Algerien", meinte der Aston-Villa-Keeper nach dem Spiel in der Mixed Zone.