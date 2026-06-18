Spiel und Spaß beim Wasserfest in Favoriten

Action, Musik und spannende Einblicke warten auf Kinder und Jugendliche am 26. Juni beim Wiener Wasserfest am Wasserspielplatz Wasserturm.

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Wenn sich alles um das kühle Nass dreht, ist wieder das Wiener Wasserfest im 10. Bezirk angesagt. Am Wasserspielplatz Wasserturm wartet auf Kinder, Jugendliche und ihre Eltern von früh bis spät ein buntes Bühnenprogramm mit Publikumslieblingen wie Rolf Rüdiger und Moderator Robert Steiner. Dazu sorgen Musik, Tanzvorführungen, Science-Shows und eine Dog-Dance-Performance für beste Unterhaltung. Familien können an zahlreichen Mitmach-Stationen ihr Wissen testen, Rätsel lösen und die Welt des Wassers auf spielerische Weise entdecken.

Auf Kinder, Jugendliche und ihre Eltern wartet ein buntes Programm. © Wiener Wasser

Mitmachprogramm vor der großen Bühne. © Wiener Wasser

Spannende Einblicke bieten zudem die Besichtigungen des historischen Wasserturms und des Wasserbehälters. Während im Wasserturm Wissenswertes über die Geschichte der Wiener Wasserversorgung vermittelt wird, führen Rundgänge durch den Wasserbehälter bis zum Wasserkraftwerk. Dabei widmen sich zahlreiche Informationsstände wichtigen Themen wie Klima, Umwelt und Zukunft.

Das Wasserfest-Areal aus der Vogelperspektive. © Wiener Wasser

Info- und Erlebnis-Stände bieten Einsicht in Klima- und Umweltthemen. © Wiener Wasser

Zeitgleich wird beim Wasserfest auch der Österreichische Trinkwassertag gefeiert. Gut zu wissen: Besucher können mitgebrachte Flaschen kostenlos mit frischem Hochquellwasser auffüllen. Das qualitative Wiener Trinkwasser versorgt ganz Wien und gilt als ein wesentlicher Faktor für die hohe Lebensqualität in der Bundeshauptstadt.

Bühnen-Programm 2026

Mit seinem abwechslungsreichen Programm macht das Wiener Wasserfest einmal mehr erlebbar, wie wertvoll sauberes Trinkwasser für Wien und seine Bewohner ist. Folgende Zuckerl warten heuer auf Groß und Klein:

9 Uhr: Eröffnung und Begrüßung - Robert Steiner mit

Klima-Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Wiener-Wasser-Chef Paul Hellmeier

9:20 Uhr: Präsentation STAR WARS Walking Figures - Austrian Garrison

9:30 Uhr: Kinder-Yoga mit Nina

10 Uhr: Danc'in Schools

11 Uhr: Wasser-Science-Show der Wiener Volkshochschulen

11:45 Uhr: ORF KIDS unterwegs - Mitmach-Show

12:15 Uhr: Musik

13:30 Uhr: Freestyle-Fußball-Workshop mit Andrea Maarouf und

Faruk Onmaz - Vorführung und Mitmachprogramm vor der Bühne

14 Uhr: Wasser-Science-Show der Wiener Volkshochschulen

14:40 Uhr: Dog Dance Show mit Lukas und seinen Hunden

15:15 Uhr: ORF KIDS unterwegs - Mitmach-Show

15:40 Uhr: Kinder-Yoga mit Nina

16 Uhr: YU-Taekwondo

16:15 Uhr: Interviews und Autogramme von Spielerinnen und Spielern

des FK Austria Wien

16:30 Uhr: Konzert der Bezirksmusikschule Favoriten

17 Uhr: WOW-Show mit Rolf Rüdiger und Robert Steiner

18 Uhr: Verabschiedung

(Nikolai Uzelac)