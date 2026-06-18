Trinkwassertag
Spiel und Spaß beim Wasserfest in Favoriten
Wenn sich alles um das kühle Nass dreht, ist wieder das Wiener Wasserfest im 10. Bezirk angesagt. Am Wasserspielplatz Wasserturm wartet auf Kinder, Jugendliche und ihre Eltern von früh bis spät ein buntes Bühnenprogramm mit Publikumslieblingen wie Rolf Rüdiger und Moderator Robert Steiner. Dazu sorgen Musik, Tanzvorführungen, Science-Shows und eine Dog-Dance-Performance für beste Unterhaltung. Familien können an zahlreichen Mitmach-Stationen ihr Wissen testen, Rätsel lösen und die Welt des Wassers auf spielerische Weise entdecken.
Spannende Einblicke bieten zudem die Besichtigungen des historischen Wasserturms und des Wasserbehälters. Während im Wasserturm Wissenswertes über die Geschichte der Wiener Wasserversorgung vermittelt wird, führen Rundgänge durch den Wasserbehälter bis zum Wasserkraftwerk. Dabei widmen sich zahlreiche Informationsstände wichtigen Themen wie Klima, Umwelt und Zukunft.
Zeitgleich wird beim Wasserfest auch der Österreichische Trinkwassertag gefeiert. Gut zu wissen: Besucher können mitgebrachte Flaschen kostenlos mit frischem Hochquellwasser auffüllen. Das qualitative Wiener Trinkwasser versorgt ganz Wien und gilt als ein wesentlicher Faktor für die hohe Lebensqualität in der Bundeshauptstadt.
Bühnen-Programm 2026
Mit seinem abwechslungsreichen Programm macht das Wiener Wasserfest einmal mehr erlebbar, wie wertvoll sauberes Trinkwasser für Wien und seine Bewohner ist. Folgende Zuckerl warten heuer auf Groß und Klein:
9 Uhr: Eröffnung und Begrüßung - Robert Steiner mit
Klima-Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Wiener-Wasser-Chef Paul Hellmeier
9:20 Uhr: Präsentation STAR WARS Walking Figures - Austrian Garrison
9:30 Uhr: Kinder-Yoga mit Nina
10 Uhr: Danc'in Schools
11 Uhr: Wasser-Science-Show der Wiener Volkshochschulen
11:45 Uhr: ORF KIDS unterwegs - Mitmach-Show
12:15 Uhr: Musik
13:30 Uhr: Freestyle-Fußball-Workshop mit Andrea Maarouf und
Faruk Onmaz - Vorführung und Mitmachprogramm vor der Bühne
14 Uhr: Wasser-Science-Show der Wiener Volkshochschulen
14:40 Uhr: Dog Dance Show mit Lukas und seinen Hunden
15:15 Uhr: ORF KIDS unterwegs - Mitmach-Show
15:40 Uhr: Kinder-Yoga mit Nina
16 Uhr: YU-Taekwondo
16:15 Uhr: Interviews und Autogramme von Spielerinnen und Spielern
des FK Austria Wien
16:30 Uhr: Konzert der Bezirksmusikschule Favoriten
17 Uhr: WOW-Show mit Rolf Rüdiger und Robert Steiner
18 Uhr: Verabschiedung
(Nikolai Uzelac)
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