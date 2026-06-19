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Hilfe von Brasilien-Fans

Sieg-Chancen für ÖFB: Argentinien zittert jetzt vor Rocky-Fluch

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Zwei Fußballer und eine Rocky-Statue im Hintergrund, Gesichter sind verpixelt.
© Getty
Der legendäre Rocky-Fluch hat bei der WM bereits zugeschlagen, jetzt könnte es sogar Weltmeister Argentinien vor dem Duell mit dem ÖFB treffen.
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Am Montag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) trifft Österreich in Dallas auf Weltmeister Argentinien. Für Ralf Rangnick &amp; Co. ist es das absolute Highlight. Nach der 3:0-Messi-Gala zum Auftakt gegen Algerien liegt die Favoritenrolle ganz klar beim Titelverteidiger.

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Unsere Team-Helden können nur überraschen. Doch jetzt bekam man unerwartete Hilfe aus Brasilien. Der Erzrivale unseres kommenden Gegners hat während der WM einen gefürchteten Fluch beschworen.

Die legendäre Rocky-Statue in Philadelphia an der Spitze der legendären Treppen aus dem Film ist nicht nur ein beliebtes Foto-Motiv für Touristen, sie lässt viele Mannschaften in Ehrfurcht erstarren, was deren Fans allerdings wenig kümmert.

Berühmte Statue aus Hollywood-Blockbuster

Die berühmte Bronzestatue der Filmfigur Rocky Balboa befindet sich in Philadelphia am Fuße der nach ihr benannten Treppe (Rocky Steps) des Philadelphia Museum of Art. Sie ist ein weltbekanntes Symbol für den Triumph des Underdogs und eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Hollywood-Star Sylvester Stallone widmete das Wahrzeichen der Stadt nach dem dritten Teil der Filmreihe.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 14: Fans of Ecuador gather in front of the Rocky Statue at the Rocky steps prior to the FIFA World Cup 2026 Group E match between Cote D'Ivoire and Ecuador at Philadelphia Stadium on June 14, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Daniela Porcelli/Getty Images)
Ecuadorianische Fans in gelben Trikots feiern vor der Rocky-Statue in Philadelphia. © Getty Images

Doch seitdem gibt es immer wieder Fans, die die Statue mit ihren Trikots schmücken. Allerdings setzte es danach bittere Niederlagen. Das ist in der NFL unter anderem schon den Minnesota Vikings oder San Francisco 49ers im Super Bowl zum Verhängnis geworden und nun auch bei der Endrunde Ecuador.

Sogar der Tourismusverband aus Pennsylvania hat bereits davor gewarnt. Und jetzt zittert Argentinien vor dem Rocky-Fluch!

Schützenhilfe aus Brasilien?

Denn die brasilianischen Fans haben davon Wind bekommen und haben die Statue in Philly gestürmt und anstatt sie mit den gelb-grünen Farben zu schmücken, wurde Rocky auf einmal zu Lionel Messi. Denn die Samba-Anhänger haben die Albiceleste mit dem Fluch belegen wollen.

Videos zeigen, wie das Wahrzeichen mit dem blau-weißen Trikot geschmückt wird. Ein gutes Omen für den ÖFB, oder wird der Fluch plötzlich umgedreht, weil es die verfeindeten Fans versucht haben? Am Montag kennen wir die Antwort.

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