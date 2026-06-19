Ganzes Land in  WM-Euphorie

Mehr als 1.000 Public Viewings ++ Österreichs Team gegen Argentinien ++ Fernseh-Rekord winkt

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Die Fußball-Euphorie rollt durch ganz Österreich wie die Hitzewelle. Nach dem Sieg gegen Jordanien (3:1), dem ersten WM-Erfolg seit Jahrzehnten, kennt die Freude kein Halten mehr. Wenn am Montag das österreichische Fußballnationalteam gegen Weltmeister Argentinien antritt (19 Uhr unserer Zeit), dann sind im ganzen Land mehr als 1.000 Public Viewings bis auf den letzten Platz voll.

Allein in Wien gibt es mehr als 100 Public Viewings – eines davon besucht Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er sagt gegenüber oe24: "Ich tippe auf ein motiviertes Nationalteam!" Kanzler Christian Stocker ist beim Spiel in Dallas (Texas) dabei und setzt auf 2:1 für Österreich. Um Punkt 12 Uhr Ortszeit kicken die Österreicher im gut gekühlten Stadion mit geschlossenem Dach und 94.000 Plätzen. Mehr als 30.000 österreichische Fans sind vor Ort in Dallas

Fan-Schals und Trikots fast ausverkauft

Im offiziellen ÖFB-Fanshop sind die Fanartikel heiß begehrt: "Besonders Trikots und Schals gehen weg wie heiße Semmeln. Noch haben wir aber genug Artikel auf Vorrat", heißt es zu oe24. Ein Sieg gegen Argentinien dürfte die Nachfrage beflügeln!

Viele Autos mit rotweiß-roten Fahnen

Immer mehr Autos sind bereits mit rotweiß-roten Fahnen unterwegs, auch Straßenbahnen in Wien sind wieder beflaggt wie zuletzt bei der Europameisterschaft.

Fernseh-Rekordquoten auf ServusTV erwartet

Die Live-Übertragung von Argentinien vs. Österreich, das "Spiel der Spiele" aus rot-weiß-roter Sicht in der Gruppenphase, ist im ORF gar nicht zu sehen. ServusTV überträgt am Montag bis 22:30 Uhr live. Bisheriger Rekord war Österreich gegen die Türkei (Euro 2024), wo ServusTV 2,46 Millionen Zuseher hatte. Dieser Rekord könnte diesmal fallen. oe24.TV startet bereits ab 8.30 Uhr den großen WM-Countdown im Fernsehen.

Dürfen Fans nach langer Feier frei nehmen?

In vielen Betrieben ist die Fußball-WM das Gesprächsthema Nummer Eins. Doch was dürfen Arbeitnehmer rund um die WM – und wo müssen sie vorsichtig sein?

Wenn sich jemand am Abend das Fußballspiel Österreich gegen Argentinien ansieht, darf der dann in der Früh zu spät oder gar nicht in die Arbeit kommen? Die Arbeiterkammer rät: Man sollte sich lieber im Voraus Urlaub oder Zeitausgleich nehmen, anstatt Schwierigkeiten zu riskieren. Auch während der WM gilt: Urlaub oder Zeitausgleich müssen mit dem Arbeitgeber vereinbart werden. Ein einseitiger Urlaubsantritt ist nicht zulässig.

Was ist, wenn man beim Feiern zu viel getrunken hat und noch Restalkohol hat? Dazu sagt die AK: "Gibt es ein Alkoholverbot während der Arbeit, dann gilt dieses Verbot auch für die Zeit der Weltmeisterschaft und für gemeinsames Fußballschauen im Betrieb."

Darf man Fan-Flaggen am Arbeitsplatz aufhängen? Ja, aber nur wenn der Arbeitgeber dem zustimmt.