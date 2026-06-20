Start verweigert

Strockenposten geschlagen: Eklat in MotoGP

© APA/AFP/MICHAL CIZEK
Francesco Bagnaia hat den MotoGP-Sprint in Brünn gewonnen. Dazu gab es einen Eklat um WM-Leader Marco Bezzecchi.
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Der italienische Ducati-Pilot setzte sich am Samstag im kurzen Rennen in Tschechien knapp vor dem japanischen Polesetter Ai Ogura (Aprilia) und dem spanischen Ducati-Star Marc Marquez durch.

WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) stürzte so wie KTM-Hoffnungsträger Pedro Acosta und darf zudem im GP am Sonntag nicht starten. Grund ist ein heftiger Streit mit Streckenposten, der Italiener habe diese gestoßen und geschlagen.

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Im WM-Kampf rückte das Feld schon durch den Sprint-Ausgang zusammen und wird es durch Bezzecchis Fehlen nach dem Grand Prix (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky) noch weiter tun. Bezzecchi führt noch 15 Punkte vor seinem im Sprint fünftplatzierten Aprilia-Kollegen Jorge Martin. Bagnaia hat als WM-Siebenter einen Rückstand von 69 Zählern. Im Qualifying hatte Ogura mit seiner ersten Poleposition in der MotoGP inklusive Rundenrekord überzeugt.

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