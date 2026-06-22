Schloss Hof war am Samstagabend wieder Schauplatz der „Sommernacht der Marchfelder" – Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft feierten im prachtvollen Ambiente des Marchfelds.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) würdigte den Ball als Ausdruck des regionalen Zusammenhalts: „Die Sommernacht der Marchfelder zählt zu den schönsten Ballereignissen Niederösterreichs. Sie zeigt, was entstehen kann, wenn eine ganze Region an einem Strang zieht."

Charity „Solidarität.Marchfeld"

Der Reinerlös fließt in den Sozialhilfefonds „Solidarität.Marchfeld", der Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. „Von den Marchfeldern für die Marchfelder – das steht sinnbildlich für das, was Niederösterreich ausmacht: Wir lassen niemanden allein", so Mikl-Leitner.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Gruppenfoto mit Vertretern der Musik. © NLK Pfeiffer

Fazit. Gesellschaftliche Eleganz und gelebte Solidarität – die Sommernacht der Marchfelder vereint beides auf besondere Weise.