Ballnacht
"Sommernacht der Marchfelder"
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) würdigte den Ball als Ausdruck des regionalen Zusammenhalts: „Die Sommernacht der Marchfelder zählt zu den schönsten Ballereignissen Niederösterreichs. Sie zeigt, was entstehen kann, wenn eine ganze Region an einem Strang zieht."
Charity „Solidarität.Marchfeld"
Der Reinerlös fließt in den Sozialhilfefonds „Solidarität.Marchfeld", der Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. „Von den Marchfeldern für die Marchfelder – das steht sinnbildlich für das, was Niederösterreich ausmacht: Wir lassen niemanden allein", so Mikl-Leitner.
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Fazit. Gesellschaftliche Eleganz und gelebte Solidarität – die Sommernacht der Marchfelder vereint beides auf besondere Weise.
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