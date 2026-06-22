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Ballnacht

"Sommernacht der Marchfelder"

Fünf elegant gekleidete Personen posieren abends im Freien bei einer Veranstaltung.
© NLK Pfeiffer
Schloss Hof war am Samstagabend wieder Schauplatz der „Sommernacht der Marchfelder" – Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft feierten im prachtvollen Ambiente des Marchfelds.
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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) würdigte den Ball als Ausdruck des regionalen Zusammenhalts: „Die Sommernacht der Marchfelder zählt zu den schönsten Ballereignissen Niederösterreichs. Sie zeigt, was entstehen kann, wenn eine ganze Region an einem Strang zieht."

Charity „Solidarität.Marchfeld"

Der Reinerlös fließt in den Sozialhilfefonds „Solidarität.Marchfeld", der Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. „Von den Marchfeldern für die Marchfelder – das steht sinnbildlich für das, was Niederösterreich ausmacht: Wir lassen niemanden allein", so Mikl-Leitner.

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Gruppe von Menschen, teils in Tracht, posiert im Freien vor einem Festzelt für ein Foto.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Gruppenfoto mit Vertretern der Musik. © NLK Pfeiffer

Fazit. Gesellschaftliche Eleganz und gelebte Solidarität – die Sommernacht der Marchfelder vereint beides auf besondere Weise.

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