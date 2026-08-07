Empörung
FPÖ-Schmiedlechner: Äcker verdorren, Golfplätze bewässert
FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner ist außer sich vor Wut – und macht seiner Empörung gegenüber oe24 Luft.
"Voll bewässert" – während ringsum alles verdorrt
Konkret geht es um zwei Golfplätze, die praktisch nebeneinander liegen: den Golfclub Föhrenwald und den Golfclub Linsberg im Ortsteil Föhrenau von Lanzenkirchen. "Wir haben 2 Golfplätze praktisch fast nebeneinander – der 2. größere (Golfclub Föhrenwald) wird sogar videoüberwacht", schildert Schmiedlechner seine Recherche vor Ort. Rundherum, so der Agrarsprecher, säumen ausgetrocknete Äcker die satten Grünflächen – ein Kontrast, der für ihn an Symbolik kaum zu überbieten ist.
Ein Sinnbild für zwei Welten
Der Vorwurf, der zwischen den Zeilen mitschwingt, ist unüberhörbar: Während Landwirte um jeden Tropfen Wasser für ihre Felder bangen und die Region erst vor Kurzem mit dem verheerenden Föhrenwald-Brand einen der größten Flächenbrände des Jahres erlebte, wird auf den Golfplätzen offenbar sorglos weiterbewässert, als gäbe es keine Dürre. Für Schmiedlechner ein Symbol dafür, wie ungleich die Ressource Wasser in Krisenzeiten verteilt wird: Hier der gepflegte Rasen für ein Freizeitvergnügen, dort die kämpfenden Äcker der heimischen Landwirtschaft.
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Zwei bewässerte Golfplätze, ringsum vertrocknete Felder und die Erinnerung an den großen Föhrenwald-Brand – für den FPÖ-Agrarsprecher ein unerträglicher Widerspruch mitten in der schlimmsten Dürreperiode des Jahres.
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