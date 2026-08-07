FPÖ-Schmiedlechner: Äcker verdorren, Golfplätze bewässert

Während in Niederösterreich die Äcker vertrocknen und der Föhrenwald erst kürzlich in einem der größten Waldbrände des Jahres in Flammen stand, plätschert nebenan munter der Rasensprenger auf saftig-grünen Golfplätzen.

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FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner ist außer sich vor Wut – und macht seiner Empörung gegenüber oe24 Luft.

Eine eigene Welt. © zVg

"Voll bewässert" – während ringsum alles verdorrt

Konkret geht es um zwei Golfplätze, die praktisch nebeneinander liegen: den Golfclub Föhrenwald und den Golfclub Linsberg im Ortsteil Föhrenau von Lanzenkirchen. "Wir haben 2 Golfplätze praktisch fast nebeneinander – der 2. größere (Golfclub Föhrenwald) wird sogar videoüberwacht", schildert Schmiedlechner seine Recherche vor Ort. Rundherum, so der Agrarsprecher, säumen ausgetrocknete Äcker die satten Grünflächen – ein Kontrast, der für ihn an Symbolik kaum zu überbieten ist.

Es könnte alles so schön sein. © zVg

Ein Sinnbild für zwei Welten

Der Vorwurf, der zwischen den Zeilen mitschwingt, ist unüberhörbar: Während Landwirte um jeden Tropfen Wasser für ihre Felder bangen und die Region erst vor Kurzem mit dem verheerenden Föhrenwald-Brand einen der größten Flächenbrände des Jahres erlebte, wird auf den Golfplätzen offenbar sorglos weiterbewässert, als gäbe es keine Dürre. Für Schmiedlechner ein Symbol dafür, wie ungleich die Ressource Wasser in Krisenzeiten verteilt wird: Hier der gepflegte Rasen für ein Freizeitvergnügen, dort die kämpfenden Äcker der heimischen Landwirtschaft.

Es wird gespielt, als gäbe es kein Morgen. © zVg

Wasser-Zoff: Grüner Golfrasen trotz Dürre

Zwei bewässerte Golfplätze, ringsum vertrocknete Felder und die Erinnerung an den großen Föhrenwald-Brand – für den FPÖ-Agrarsprecher ein unerträglicher Widerspruch mitten in der schlimmsten Dürreperiode des Jahres.