DFB-Serie
Unheimlicher Neuer-Fluch schlägt schon wieder zu
Kann Deutschland ein WM-Spiel überhaupt noch ohne Gegentor bestreiten? Das letzte Mal als die DFB-Elf nicht mindestens einen Treffer kassierte, war das WM-Finale 2014.
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Damals besiegte man Argentinien mit 1:0 - im Tor stand damals ein gewisser Manuel Neuer, der letzte verbliebene 2014er-Weltmeister.
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Somit ist Kap-Verde-Held Vozinha der einzige Goalie über 40 bei einer WM, der noch ohne Gegentor ist.
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