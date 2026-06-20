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DFB-Serie

Unheimlicher Neuer-Fluch schlägt schon wieder zu

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Über Deutschland lastet wohl ein Gegentor-Fluch. Auch gegen die Elfenbeinküste musste Manuel Neuer hinter sich greifen - eine unheimliche Serie setzt sich fort.
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Kann Deutschland ein WM-Spiel überhaupt noch ohne Gegentor bestreiten? Das letzte Mal als die DFB-Elf nicht mindestens einen Treffer kassierte, war das WM-Finale 2014.

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Damals besiegte man Argentinien mit 1:0 - im Tor stand damals ein gewisser Manuel Neuer, der letzte verbliebene 2014er-Weltmeister.

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Somit ist Kap-Verde-Held Vozinha der einzige Goalie über 40 bei einer WM, der noch ohne Gegentor ist.

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