Tormann weggeräumt
Wut-Nagelsmann! DFB-Tor zählt nicht
Nach einem Eckball jubelte der Bayern-Star gegen die Elfenbeinküste. Doch zu früh gefreut!
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Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez sah ein Foul des deutschen gegen Tormann Fofana.
In der Wiederholung wurde schnell klar: Pavlovic hatte im Fünfmeterraum beide Hände in der Halsgegend des Elfenbein-Goalies, daher ein Foul.
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Teamchef Julian Nagelsmann war kaum zu bremsen, reklamierte wild. Auch Pavlovic konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen.
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