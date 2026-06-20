Wut-Nagelsmann! DFB-Tor zählt nicht

Aufregung bei der DFB-Elf! Das Tor von Aleks Pavlovic wurde vom Schiri zurückgepfiffen.

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Nach einem Eckball jubelte der Bayern-Star gegen die Elfenbeinküste. Doch zu früh gefreut!

Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez sah ein Foul des deutschen gegen Tormann Fofana.

In der Wiederholung wurde schnell klar: Pavlovic hatte im Fünfmeterraum beide Hände in der Halsgegend des Elfenbein-Goalies, daher ein Foul.

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Teamchef Julian Nagelsmann war kaum zu bremsen, reklamierte wild. Auch Pavlovic konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen.