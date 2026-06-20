Der 54-jährige TV-Moderator und Entertainer hat zwei Tourtermine abgesagt.

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Der deutsche TV-Moderator und Entertainer Guido Cantz trauert um seine Mutter. "Heute Nacht ist meine Mutter Irmhild Cantz (84 Jahre) nach kurzer schwerer Krankheit verstorben", teilte der 54-Jährige am Samstag auf seinem Instagram-Kanal mit. "Daher muss ich die Tourneetermine heute in München und morgen in Fürth absagen." Sobald es einen Nachholtermin gebe, werde er diesen bekanntgeben.

Cantz ist derzeit mit seinem Comedy-Programm "Komische Zeiten" auf Tournee. Der nächste reguläre Tour-Termin nach den beiden nun abgesagten ist der 4. September in Frankfurt, wie es auf seiner Webseite heißt.

Erst im Februar musste Cantz den Tod seines Vaters Otto verkraften, der mit 85 Jahren im Kreis der Familie in Köln gestorben war. Der Entertainer und Komiker lebt mit seiner Frau Kerstin Cantz und seinem Sohn Paul im Kölner Stadtteil Porz.