WM-Schock: Fans nach Spiel im Stadion eingesperrt

Nach dem Tor-Spektakel zwischen den Niederlanden und Schweden erlebten die Fans beängstigende Momente.

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So ausgelassen die Stimmung während des spektakulären 5:1-Oranje-Triumphs gegen Schweden war, so schnell verstummte die gute Laune in der Arena nach Schlusspfiff. Denn plötzlich waren alle Zuschauer in Houston in der Mega-Arena eingesperrt.

Ein großes und unberechenbares Sicherheitsrisiko außerhalb des Stadions war der Grund. Deshalb wurde auf der gigantischen Anzeigetafel dazu aufgefordert, auf seinen Platz zu bleiben. "Houston wir haben ein Problem", dachte sich da wohl der ein oder andere Anhänger.

Große Gefahr

Grund für diese Sicherheitsmaßnahme war ein aufziehendes Unwetter. Die Ausgangssperre war eine Routine-Maßnahme, um die Besucher nicht unnötig in Gefahr zu bringen.

© FIFA via Getty Images

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Das Wetter in Houston, wo das Spiel stattfand, ist oftmals sehr unberechenbar. Erst vor wenigen Tagen sorgten heftige Regenfälle mancherorts für Überflutungen.