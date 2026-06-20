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"Eine WM ist ..."

ORF-Moderatorin sorgt live im TV für Verwirrung

© APA/AFP/PAUL ELLIS
Die Diskussionen rund um die ORF-Berichterstattung bei der Fußball-WM reißen nicht ab.
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Beim Spiel zwischen Holland und Schweden saßen abermals Anna Lallitsch und Roman Mählich vor dem Kommentatoren-Mikro.

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Vor allem bei der steirischen Moderatorin spalten sich die Geister.

In der ersten Hälfte sorge sie mit einem Sager für Verwirrung: "Eine WM ist für mich immer eine WM, weißt du, was ich meine?"

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Da verschlug es sogar dem wortgewandten Experten Mählich die Sprache.

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