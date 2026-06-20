"Eine WM ist ..."
ORF-Moderatorin sorgt live im TV für Verwirrung
Beim Spiel zwischen Holland und Schweden saßen abermals Anna Lallitsch und Roman Mählich vor dem Kommentatoren-Mikro.
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Vor allem bei der steirischen Moderatorin spalten sich die Geister.
In der ersten Hälfte sorge sie mit einem Sager für Verwirrung: "Eine WM ist für mich immer eine WM, weißt du, was ich meine?"
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Da verschlug es sogar dem wortgewandten Experten Mählich die Sprache.
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