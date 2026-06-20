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Blieb bei WM

Norwegen-Star sah Geburt von Baby via Video

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Baby-Glück im norwegischen Fußball-Nationalteam: Abwehrspieler Leo Östigard ist Vater eines Sohnes geworden.
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Weil er sich mit den Skandinaviern bei der WM in den USA auf das zweite Gruppenspiel gegen Senegal am Dienstag (2.00 Uhr MESZ) in East Rutherford vorbereitet, konnte der 26-Jährige die Geburt allerdings nur per Videoanruf verfolgen.

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Er sei "total erschöpft", berichtete Östigard im Mannschaftsquartier der Norweger in Greensboro. "Aber es war fantastisch." Seine Partnerin Aurora Eidmann habe das so gut gemacht, meinte der Profi vom italienischen Club CFC Genua.

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Er habe gar nicht viel sagen und sie nur unterstützen können. Er sei "so glücklich und stolz". Er könne kaum beschreiben, wie sich das anfühle. Östigard hatte beim 4:1 der Norweger zum WM-Auftakt gegen den Irak kurz nach seiner Einwechslung ein Kopfballtor erzielt.

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