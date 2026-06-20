SPAR und Infinity Water feiern mit CRO im Europark

Gemeinsam mit Rapper CRO feierten SPAR und Infinity Water ein exklusives Event in Salzburg. Neben pulsierenden Beats stand auch ein neues Erfrischungsgetränk im Mittelpunkt des Abends.

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Am Samstag luden SPAR und INFINITY WATER zu einem besonderen Event in das OVAL, die Bühne im EUROPARK Salzburg. Dort stand der deutsche Künstler CRO an den Turntables und begeisterte die rund 250 geladenen Gäste mit einem exklusiven DJ-Set. Ausgelassenes Tanzen und Feiern standen auf dem Programm. Gleichzeitig zeigte der Abend eindrucksvoll, wie sich das Ausgehverhalten verändert: Genuss wird bewusster, Geschmack wichtiger – und Erfrischungsgetränke mit Frucht sowie gänzlich ohne Alkohol sind längst fixer Bestandteil moderner Feierkultur.

Neues Getränk von Gasteiner

Im Fokus der Veranstaltung stand die Präsentation der neuen "INFINITY WATER Cro-Edition Zitrone". Das Erfrischungsgetränk wurde von Gasteiner in direkter Zusammenarbeit mit dem Rapper kreiert. Die Limited Edition ist ab sofort für 0,99 Euro bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt in den Regalen zu finden.

Sortiment im stetigen Wandel

Der Trend hin zu fruchtigen und alkoholfreien Getränken spiegelt sich stark im Handel wider. Bei INTERSPAR umfasst das entsprechende Sortiment aktuell bereits rund 1.000 Artikel. INTERSPAR-Geschäftsführer Johannes Holzleitner betonte die gute Zusammenarbeit mit dem Hersteller: "SPAR, INTERSPAR und Gasteiner verbindet eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft. Seit vielen Jahren sind die Produkte der österreichischen Traditionsmarke fixer Bestandteil des Sortiments bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt. Umso mehr freut es uns, diese Zusammenarbeit gemeinsam mit CRO auf besondere Weise erlebbar zu machen und ein starkes Zeichen für regionale Qualität und Markenstärke zu setzen."

© Lena Haller

Auch Walter Scherb, Geschäftsführer von S. Spitz, sieht in der aktuellen Entwicklung großes Potenzial: "Der Getränkemarkt entwickelt sich rasant. Gefragt sind innovative Produkte, die Natürlichkeit, Geschmack und einen klaren Mehrwert vereinen. Mit INFINITY WATER schaffen wir genau diese Verbindung und bieten dem Handel eine Marke, die nicht nur aktuelle Konsumententrends konsequent aufgreift, sondern auch mit Musik und Emotionen verknüpft. Mit dieser Marke schaffen wir ein Lebensgefühl, das wir als NEVER NOT FLOWING beschreiben."