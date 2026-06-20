Neues Mederceds-Modell am ersten Tag ausverkauft

Wer in Österreich das neue viertürige Coupé Mercedes-AMG GT fahren möchte, braucht viel Geduld. Am ersten Verkaufstag waren alle Produktionsplätze für dieses Jahr sofort restlos vergeben.

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Wer sich das neue luxuriöse Elektro-Coupé jetzt sichern will, muss sich bis zum ersten Quartal 2027 gedulden. Mercedes-AMG verzeichnet nämlich eine beispiellose Nachfrage nach seinem neuesten vollelektrischen Flaggschiff. Für das neue Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé stehen in der hochmodernen Sindelfinger Factory 56 für das gesamte Jahr 2026 keinerlei freie Produktionsplätze mehr zur Verfügung, wie „MBPassion” berichtet. Das gesamte Kontingent für das Premierenjahr war bereits direkt am Tag der ersten Bestellfreigabe, Mittwoch, restlos vergeben.

Enormes Potenzial der Plattform

Wie Mercedes-AMG-Chef Michael Schiebe betont, läutet das Modell eine neue Ära für die Performance-Marke ein. Mercedes-AMG nennt zwar keine exakten Stückzahlen für das erste Produktionsjahr, doch der rasche Ausverkauf unterstreicht das enorme Potenzial der neuen AMG.EA-Plattform. Diese in Affalterbach entwickelte Architektur ist von Grund auf für Hochleistungs-Elektrofahrzeuge konzipiert und auf eine exzellente Gewichtsverteilung optimiert.

Technologische Speerspitze des Konzerns

Mercedes-Benz-CEO Ola Källenius bezeichnete die AMG.EA-Plattform als technologische Speerspitze des gesamten Konzerns. Das hat zur Folge, dass Neubestellungen erst ab dem ersten Quartal 2027 ausgeliefert werden können. Damit müssen sich sportliche Autofahrer wohl noch eine ganze Weile gedulden, bis sie das neue Modell auf Österreichs Straßen steuern können.