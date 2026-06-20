Amazon überrascht Kunden beim Prime Day 2026

Amazon bricht heuer mit einer alten Tradition und zieht den beliebten Prime Day überraschend vor.

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Schnäppchenjäger in Österreich müssen sich im Juni 2026 auf einen völlig neuen Deal-Kalender einstellen.

Der Online-Riese Amazon hat den Juni-Termin für den Prime Day 2026 mittlerweile offiziell bestätigt und bricht damit eine kleine Tradition im Shopping-Kalender. Während das Event jahrelang als fester Juli-Anker galt, wird die Rabattschlacht heuer in den Frühsommer vorverlegt.

Die Aktionstage für Prime-Mitglieder sind für den Zeitraum von Dienstag, 23. Juni, bis Freitag, 26. Juni 2026, angesetzt. Damit verabschiedet sich der Konzern vom klassischen Termin inmitten des Sommerlochs.

Das steckt hinter dem Termin

Als ein wesentlicher Treiber für die Vorverlegung gilt das "Back-to-School"-Geschäft, da Familien vor allem in den USA oft schon im Juni damit beginnen, Technik und Schulmaterialien zu besorgen. Wenn Amazon diese frühzeitig mit Rabatten auf Laptops, Tablets oder Schreibwaren abholt, greifen viele zu, bevor das Sommerbudget für Urlaub und Freizeit verplant ist. Zudem spielt wohl die Börse eine Rolle: Ein Prime Day im Juni spült die massiven Umsätze noch direkt in das zweite Quartal, was die Bilanz pünktlich zur Jahresmitte aufpoliert und für Freudensprünge bei den Aktionären sorgt.