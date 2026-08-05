"Floss sogar Blut" - Fische beißen Mallorca-Urlauber

An Mallorcas Stränden sorgen derzeit ungewöhnliche Zwischenfälle für Aufsehen.

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Mehrere Badegäste berichten, dass sie beim Schwimmen oder Stehen im flachen Wasser von kleinen Fischen gebissen wurden. Die Attacken waren offenbar so heftig, dass einige Urlauber sogar blutende Verletzungen davontrugen.

Wie das "Mallorca Magazin" berichtet, ereigneten sich die Vorfälle an der Playa de Illetes und der benachbarten Cala Comtessa in der Gemeinde Calvià im Südwesten der Baleareninsel. Beide Buchten zählen zu den beliebtesten Badestellen Mallorcas. Eine betroffene Urlauberin schilderte, dass die Fische mehrfach an ihren Beinen knabberten. "Am Ende floss sogar Blut", berichtete sie.

Geißbrassen

Als mögliche Verursacher gelten Geißbrassen. Nach Einschätzung von Experten, auf die sich das "Mallorca Magazin" beruft, könnten die silberfarbenen Fische mit ihren markanten dunklen Querstreifen hinter den Bissen stecken. Die Tiere werden bis zu 30 Zentimeter lang und besitzen kräftige Zähne. In stark frequentierten Badebuchten verlieren sie offenbar zunehmend ihre Scheu vor Menschen – insbesondere dort, wo sie regelmäßig gefüttert werden. Wer regungslos im seichten Wasser steht, könnte deshalb leichter ins Visier der Fische geraten.

© ullstein bild via Getty Images

Warum die Geißbrassen überhaupt zubeißen, ist noch nicht eindeutig geklärt. Experten vermuten jedoch einen Zusammenhang mit den derzeit außergewöhnlich hohen Wassertemperaturen im Mittelmeer. Das warme Wasser kurbelt den Stoffwechsel der Tiere an und erhöht ihren Nahrungsbedarf. Zudem ernähren sich Geißbrassen unter anderem von abgestorbener Haut und kleinen Wundkrusten, weshalb sie Beine und Füße von Badenden als potenzielle Nahrungsquelle wahrnehmen könnten.

Ganz neu ist das Phänomen nicht. Bereits im Juni hatte eine deutsche Urlauberin am Strand von Cala Major von einem schmerzhaften Biss in die Wade berichtet. Damals befand sie sich knietief im Wasser, als sie plötzlich ein kräftiges Zwicken spürte. Auch im Sommer 2023 meldeten mehrere Badegäste ähnliche Vorfälle. Die aktuellen Berichte zeigen nun, dass die ungewöhnlichen Begegnungen zwischen Mensch und Fisch auf Mallorca erneut zunehmen.