Transfer-Knall: Spanier melden Alaba-Hammer

Der ÖFB-Kapitän soll kurz vor der Einigung stehen.

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Seit seinem Aus bei Real Madrid ist David Alaba seit Ende Juni ohne Verein und ganz Österreich rätselt, wohin der ÖFB-Kapitän wechselt. Die spanische Zeitung AS lässt nun aufhorchen: Demnach steht der 34-Jährige kurz vor einem Wechsel zum AC Milan.

Dem Bericht zufolge soll Alaba seine Karriere beim italienischen Traditionsverein fortsetzen. Zuvor hatte auch das Portal "Milan News 24" berichtet, dass die Rossineri großes Interesse am Österreicher zeigen. Der neue Trainer Ruben Amorim ist auf der Suche nach erfahrenen Spielern in der Defensive, wobei Alaba ein perfekter Kandidat sei. Dem Bericht zufolge könnte sich Milan einen Einjahresvertrag für den 34-Jährigen vorstellen.

Auch Messi-Klub zeigt Interesse

Offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch keine. Laut AS ist auch Inter Miami am Österreicher interessiert. Alaba selbst hat mit einem Instagram-Posting über die WM – gepickt mit zahlreichen US-Flaggen – zuletzt Spekulationen über einen Wechsel in die USA angeheizt.

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Während die Gerüchteküche brodelt, arbeitet Alaba längst im Hintergrund an seinem nächsten Kapitel. Noch in der vergangenen Woche hielt sich der ÖFB-Kapitän am ÖFB-Campus in Wien-Aspern mit intensiven Individualeinheiten fit, um bei einem Vertragsabschluss sofort einsatzbereit zu sein. Außerdem stattete er Teamchef Ralf Rangnick beim mittlerweile traditionellen Perspektivlehrgang des ÖFB einen Besuch ab und tauschte sich mit den Talenten von morgen aus.