Ehemann von Italien-Ministerin tot aus See geborgen

Nach fünf Wochen intensiver Suchaktion ist gestern die Leiche des Ehemanns der italienischen Familienministerin Eugenia Roccella im Vico-See nördlich von Rom geborgen worden.

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Taucher fanden den Körper von Luigi Cavallari in der Ortschaft Punta del Lago in einer Tiefe von 18 Metern, etwa einen Kilometer von der Stelle entfernt, an der der 84-jährige Ingenieur und Hochschullehrer am 27. Juni verschwunden war.

50 Jahre verheiratet

Cavallari soll beim Baden im See einen medizinischen Notfall erlitten haben. Der Wissenschafter war während der starken Sommerhitze in Italien in das Gewässer im Norden der Region Latium gegangen, um sich abzukühlen. Die Suche nach dem 84-Jährigen war während des gesamten Zeitraums nie unterbrochen worden. Die Behörden setzten unter anderem Taucher und Wasserroboter ein, um den See abzusuchen. Cavallari war seit über 50 Jahren mit Ministerin Roccella verheiratet, mit der er zwei Söhne hatte.

Roccella gehört der rechtsgerichteten Partei "Fratelli d ́Italia" (Brüder Italiens) von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an. Die 72-Jährige ist wegen ihrer konservativen Positionen insbesondere zu Familienpolitik, Abtreibung und gesellschaftspolitischen Fragen bekannt.