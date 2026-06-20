DAS wird das höchste Gebäude der Welt

In Saudi-Arabien entsteht derzeit das höchste Gebäude der Welt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Jeddah Tower in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda soll nach seiner Fertigstellung den Burj Khalifa in Dubai mit einer geplanten Höhe von über 1000 Metern als höchsten Wolkenkratzer der Welt ablösen. Wie Projektleiter und Ingenieur John Peronto gegenüber dem Magazin "Newsweek" erklärte, arbeitet das Team bereits intensiv am oberen Aussichtsdeck mit dem Namen "Sky Terrace".

Dieser wichtige Meilenstein im Bauprozess ist laut aktuellen Planungen noch etwa 60 Wochen entfernt. Das Bautempo hat sich im Vergleich zu früheren Phasen massiv beschleunigt.

Vier Meter pro Woche

Mittlerweile hat der Wolkenkratzer eine Höhe von über 400 Metern erreicht und steht kurz vor der Fertigstellung des 104. Stockwerks. Am zentralen Kern des Hochhauses wird derzeit durchschnittlich ein Stockwerk pro Woche fertiggestellt, wodurch das Bauwerk jede Woche um rund vier Meter in die Höhe wächst.

Die magische Grenze von 500 Metern wird voraussichtlich in rund 25 Wochen erreicht. Wenn das aktuelle Tempo gehalten wird, ist die finale Fertigstellung des Mega-Turms für August 2028 geplant.

Baustopp nach zehn Jahren

© Courtesy of Saudi Binladin Group

Das Architekturprojekt startete bereits vor über zehn Jahren. Im Jahr 2018 mussten die Arbeiten jedoch aufgrund von wirtschaftlichen und politischen Problemen gestoppt werden, bevor die Corona-Pandemie das Projekt weiter verzögerte. Entworfen wurde das Gebäude vom renommierten Architekturbüro Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, das auch schon den Burj Khalifa mitgestaltet hat.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der Turm soll unter anderem mit der weltweit höchsten Aussichtsplattform und einem aerodynamischen Design gegen starke Winde neue Maßstäbe im Hochhausbau setzen. Der aktuelle Bericht zum Baufortschritt wurde am Samstag veröffentlicht.