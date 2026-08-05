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Bekannter Influencer während Livestream erschossen

Junger Mann macht ein Selfie im Spiegel und zeigt das Victory-Zeichen mit den Fingern.
© Instagram
Täter feuerten von einem Motorrad auf ihr Opfer
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Der mexikanische Social-Media-Influencer Cesar Gastelum ist am Dienstag während eines Livestreams mit Freunden in Culiacán, einer Stadt im Nordwesten Mexikos, erschossen worden. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, filmte Gastelum, der auf TikTok fast 600.000 Follower hatte und für seine Comedy-Videos bekannt war, gerade vor einem Schnellrestaurant, als zwei Personen auf einem Motorrad, beide mit Helmen, sich näherten und auf ihn feuerten.

Die Tat wurde inmitten anhaltender Gewalt in Culiacán verübt, der Hauptstadt von Sinaloa, die im Zentrum eines Konflikts rivalisierender Banden des organisierten Verbrechens steht. Der Vorfall erinnerte an den Mord an der mexikanischen Beauty-Influencerin Valeria Marquez im Mai 2025. Sie wurde während eines TikTok-Livestreams in dem Salon, in dem sie in Zapopan im westlichen Bundesstaat Jalisco arbeitete, erschossen.

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