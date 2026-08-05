Unwetter-Gefahr: Heftige Gewitter im Anmarsch

In Teilen Österreichs kracht es am Mittwoch ordentlich.

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Während der Osten Österreichs am Mittwoch noch einmal unter extremer Hitze mit bis zu 40 Grad leidet, steigt vor allem im Westen und im Bergland die Gefahr kräftiger Gewitter.

Zunächst dominiert im ganzen Land sonniges Wetter. Ab dem späten Vormittag bilden sich über den Bergen jedoch zunehmend Quellwolken, aus denen sich im Tagesverlauf Regenschauer und Gewitter entwickeln. Der Schwerpunkt liegt zwischen Vorarlberg und dem Salzkammergut. Lokal können die Gewitter heftig ausfallen und von Starkregen, stürmischen Böen sowie kleinem Hagel begleitet werden.

Im Osten bleibt es trocken

Im Flachland bleibt es hingegen meist trocken. Vor allem im Osten und Südosten zeigt sich der Himmel nahezu wolkenlos. Dort kann sich die Luft ungehindert weiter aufheizen. Mit Höchstwerten zwischen 30 und 40 Grad werden in den trockenen und sonnigen Regionen des Ostens erneut die höchsten Temperaturen des Landes erreicht.

Am Abend beruhigt sich die Wetterlage allmählich. Die Gewitter im Westen lassen nach und auch in Ober- und Niederösterreich klingen die Schauer bis etwa Mitternacht zunehmend ab. In der Nacht auf Donnerstag bleibt es schließlich landesweit trocken, häufig auch nur gering bewölkt oder klar.

Eine wirkliche Abkühlung bringt die Nacht allerdings vor allem im Osten nicht. Dort sinken die Temperaturen stellenweise nur auf bis zu 26 Grad und sorgen erneut für eine belastende Tropennacht. Im Westen wird es mit Tiefstwerten um 13 Grad dagegen deutlich angenehmer.