Mann (25) überlebt Sturz in 720 Grad heißes Flüssigmetall

Wie durch ein Wunder überlebte ein 25-jähriger Elektriker, nachdem er in einen 720 Grad heißen Aluminium-Ofen gefallen war.

Gemeinsam mit einem Kollegen wollte ein Elektriker (25) einen Ofen mit heißem Aluminium in St. Gallen, Schweiz, warten, als er plötzlich durch die Öffnung stürzte und knietief in dem verflüssigten Metall stand. Er konnte sich noch mit eigener Kraft abstützen, herausziehen und sich so vermutlich selbst das Leben retten.

Anschließend wurde er von Rettungskräften versorgt und mit einem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Der 25-Jährige erlitt großflächige Verbrennungen und Verletzungen. Wie genau es zu dem Vorfall kam, wird nun von der zuständigen Polizeibehörde untersucht.