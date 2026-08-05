Am Traunsee
Mondscheinbummel-Shoppingnacht in Gmunden
Der legendäre Gmundner Mondscheinbummel lädt am Donnerstag, 6. August zum Shoppen bis 22 Uhr ein.
Dutzende Geschäfte, Bars und Ateliers haben bis spät abends geöffnet – die gesamte Innenstadt ist bis 22 Uhr autofrei. Die Öffis können bis 23 Uhr kostenlos genutzt werden. Am entspanntesten reisen die an, die die Parkplätze am Stadtrand ansteuern und sich von dort zum Mondscheinbummel chauffieren lassen. Ab 17 Uhr wird ein Kinderprogramm am Rathausplatz geboten.
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