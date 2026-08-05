Mondscheinbummel-Shoppingnacht in Gmunden

Von 17 bis 22 Uhr bei angenehmen Temperaturen einkaufen.

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Der legendäre Gmundner Mondscheinbummel lädt am Donnerstag, 6. August zum Shoppen bis 22 Uhr ein.

Dutzende Geschäfte, Bars und Ateliers haben bis spät abends geöffnet – die gesamte Innenstadt ist bis 22 Uhr autofrei. Die Öffis können bis 23 Uhr kostenlos genutzt werden. Am entspanntesten reisen die an, die die Parkplätze am Stadtrand ansteuern und sich von dort zum Mondscheinbummel chauffieren lassen. Ab 17 Uhr wird ein Kinderprogramm am Rathausplatz geboten.

Die Parfümerie Aschauer reduziert nicht nur die Preise von Parfüms sondern auch von farbenfroher Kleidung. Im Modehaus Scherer geht für Fashionfans beim Anblick der Veja-Sneaker und der neuen Herbstmode die Sonne im Herzen auf - selbst bei Mondschein.