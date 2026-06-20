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1,5 Millionen Dollar

Dua Lipa zeigt Fotos von Sizilien-Traumhochzeit

© Instagram
Sängerin Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner haben geheiratet. Die 30-jährige Künstlerin teilte nun die ersten Bilder der luxuriösen Hochzeitsparty, die auf der italienischen Insel Sizilien stattfand.
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Dua Lipa und Callum Turner haben im Rahmen einer prachtvollen Feier in der historischen Villa Valguarnera die Ehegelübde ausgetauscht. Diese Hochzeitsfeier fand sechs Tage nach ihrer offiziellen Trauung in der Marylebone Town Hall statt. Die Feierlichkeiten ließen sich die beiden einiges kosten: Die Rede ist von einer 1,5 Millionen Pfund teuren Hochzeit auf Sizilien.

Traumkleid von Chanel

Die Sängerin präsentierte sich auf den veröffentlichten Fotos in einer Haute-Couture-Robe von Chanel, die von Designer Matthieu Blazy entworfen wurde. Das rückenfreie Kleid mit Halterneck-Ausschnitt war mit tausenden silbernen und weißen Perlen besetzt und bestach durch eine riesige, mit Federn bedeckte Schleppe. Als Accessoire wählte die Braut eine Federkrone im Haar, an der ihr langer, bestickter Schleier befestigt war. Bräutigam Callum Turner, der 36-jährige Schauspieler, zeigte sich in einem eleganten Anzug von Louis Vuitton.

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Party bis zum Morgengrauen

Die frisch Vermählten feierten gemeinsam mit ihren Gästen eine ausgelassene Party, die bis um 6 Uhr früh andauerte. Ein spektakuläres, zehnminütiges Feuerwerk krönte die Feierlichkeiten des Paares auf der historischen Anlage. Die geteilten Bilder zeigen das glückliche Paar bei den ausgelassenen Feierlichkeiten ihrer Hochzeit.

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