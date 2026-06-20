Beißt auf die Zähne
Verletzung! Doch DFB-Star bekam Wunderpille
Für Deutschland kam es in Toronto in der ersten Hälfte! DFB-Abwehrchef Nico Schlotterbeck humpelte vom Feld, kurz zuvor hatte Frank Kessie für das 1:0 für die Elfenbeinküste gesorgt.
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Der Dortmund-Abwehrriese bekam vom Medizin-Team eine Schmerztablette - Schlotterbeck biss auf die Zähne.
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Offenbar dieselbe Wunder-Pille bekam auch Kanada-Kicker Koné nachdem er sich den Unterschenkel brach. Beim Kanadier war von Schmerzen nicht mehr viel zu sehen, als er den Fans beim Abtransport zuwinkte.
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