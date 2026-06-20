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Tier gerettet

Vogel schwimmt mit Pfeil im Hals in See

Vogel wurde mitten durch Hals getroffen - und überlebte
© Feuerwehr Kleve
Der Haubentaucher wurde mitten durch den Hals getroffen - und überlebte.
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Die Feuerwehr in Deutschland hat bei einem ungewöhnlichen Einsatz einen angeschossenen Vogel gerettet: Quer durch den Hals des Tieres steckte ein Pfeil, doch der Vogel schwamm am Freitag noch munter auf einem See in Kleve im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Anrainer hatten den schwer verletzten Haubentaucher dort entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Zuvor hatte der WDR berichtet.

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"Wir haben uns auch gefragt, wie der Vogel das überleben konnte. Das Tier hat sehr viel Glück gehabt, dass wirklich alles Lebenswichtige verfehlt worden ist", sagte ein Feuerwehrsprecher über den Zustand des Tieres.

Um das Tier einzufangen, kamen ein Bootstrupp der DLRG und ein Feuerwehrboot zum Einsatz - den Einsatzkräften gelang es schließlich, den verletzten Haubentaucher einzukreisen und einzufangen. Am Ufer wurde der Vogel erstversorgt, anschließend zu einem Tierarzt gebracht und operiert. Wer den Vogel anschoss, ermittelt nun die Polizei.

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