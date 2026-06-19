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Team gegen Argentinien: Die VIP-Tipps

Aaron Brüstle
von
© APA/GEORG HOCHMUTH
Stars und Politiker wetten, wie das Match Österreich gegen Argentinien ausgeht. Der Kanzler ist im Stadion, VdB beim Public Viewing.
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Siegesrausch. Wen man auch fragt, die meisten Stars und Politiker drücken unserem Team gegen Argentinien die Daumen.

Schauspielerin Silvia Schneider tippt auf 2:1, Mausi Lugner sieht die Österreicher sogar mit 3:2 gegen die Argentinier rund um Lionel Messi gewinnen.

Kanzler im Stadion

Einen Sieg gegen die Albiceleste erhofft sich auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der eigens zum WM-Spiel anreist (Tipp: 2:1). Schon am Samtag kommt er in den Staaten an und will in Dallas eine Reihe politischer Verantwortungsträger und Unternehmer treffen.

"Die WM-Teilnahme der Nationalmannschaft ist ein Türöffner, das Turnier soll weit über den Sport hinaus Chancen für unser Land eröffnen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht", heißt es vom Kanzler gegenüber oe24. Vor dem Spiel eröffnet Stocker auch das Honorarkonsulat in Dallas, eine rotweißrote Servicestelle im Süden der USA.

Präsident schaut zu

Bundespräsident Alexander Van der Bellen schaut sich das Spiel bei einem Public Viewing in Wien in einer Sportkantine an und sagt diplomatisch: "Ich tippe auf ein motiviertes Nationalteam!" FPÖ-Parteichef Herbert Kickl sieht das Match gegen Argentinien als Herausforderung für das Team und tippt auf ein 1:1.

"Das wäre schon ein echter Erfolg", heißt es zu oe24. Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger wird sich die Partie in China anschauen. Sie bricht am Sonntag zu einer einwöchigen Reise ins Reich der Mitte auf und tippt ebenfalls auf 1:1. Grünen-Chefin Leonore Gewessler sieht das Spiel bei einem Public-Viewing in Wien. Sie tippt 2:2. "Der Aufstieg gelingt dann gegen Algerien."

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