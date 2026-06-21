"Nimmt es nicht ernst": So bereitet sich Messi auf ÖFB-Hit vor

High Noon in Dallas heißt es am Montag um 12 Uhr Ortszeit. Dann trifft Weltmeister Argentinien auf das ÖFB-Team, die Vorbereitung dürfte bei Messi & Co. entspannt laufen, wie ein Video nun zeigt.

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Für Österreich ist es das Spiel der Spiele. Am Montag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) treffen unsere Teamstars im WM-Kracher auf niemand Geringeren als Titelverteidiger Argentinien.

Beide Mannschaften konnten ihre Auftaktpartien klar gewinnen. Für die Südamerikaner allerdings soll das erste Spiel gegen Algerien das härtere Los gewesen sein. "Sie werden auch gegen Österreich gewinnen", tönte Tormann Emiliano Martinez nach dem Spiel.

Nimmt die "Albiceleste" die Rangnick-Elf nicht ernst genug? Ex-Weltmeister und ehemaliger Österreich-Legionär Mario Kempes warnte seine Landsleute vor "dem Vater des Gegenpressings". Doch nun sind Bilder aufgetaucht, die zeigen, wie entspannt Lionel Messi & Co. sich auf den Hit vorbereiten.

Kartenspiel & Kick-Tipp

Kartenspiele, Video-Calls mit Sergio Aguero und Kick-Tipp bei entspannter Atmosphäre. Nichts zu sehen von Anspannung vor dem zweiten Gruppenspiel. Das sieht im rot-weiß-roten Lager ganz anders aus. Hier will man die Antwort am Platz geben.

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Viele Fans auf Social Media kritisieren die Bilder oder machen sich bereits über uns lustig. "Messi nimmt das Spiel nicht ernst", liest man öfters darunter. Allerdings ist auch bekannt, dass der Inter-Miami-Star ein leidenschaftlicher Kartenspieler ist und diese Ablenkung vom Trainings-Alltag ganz normal ist.

Dass die Einblicke mit der Öffentlichkeit geteilt werden, ist nur unüblich, zeigt aber auch, wie gut die Stimmung im Team-Camp von Argentinien ist.