ÖFB-Star wechselt in die Premier League

ÖFB-Teamspieler Michael Svoboda steht offenbar vor einem echten Traum-Wechsel. Der Innenverteidiger zieht weiter in die englische Premier League zu Brighton & Hove Albion.

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Der 27-jährige Wiener Michael Svoboda erfüllt sich wohl den großen Traum von der Premier League. Wie von "Sky" berichtet wird, gibt es bereits eine Einigung über einen Transfer zu Brighton & Hove Albion. Beim Achtplatzierten der abgelaufenen Saison im englischen Oberhaus soll der österreichische Innenverteidiger Jan Paul von Hecke ersetzen. Der Niederländer wechselte zuvor für eine Summe von 60 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur. Svoboda ist im Vergleich deutlich günstiger zu haben. Durch eine festgeschriebene Ausstiegsklausel beläuft sich die Ablöse an den FC Venezia auf fünf Millionen Euro.

Medizincheck in der kommenden Woche

Der 1,95 Meter große Abwehrspieler soll sich mit Brighton schon seit längerer Zeit einig sein. Gut möglich, dass der Deal noch während der laufenden Weltmeisterschaft offiziell verkündet wird. Laut Berichten von "Sky" soll der Medizincheck bereits kommende Woche über die Bühne gehen. Zuletzt gab es auch Gerüchte über das Interesse von einem deutschen Traditionsklub an dem Defensivmann.

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Kapitän und Aufsteiger in Venedig

Svoboda stand seit dem Jahr 2020 beim FC Venezia unter Vertrag. In der vergangenen Saison in der italienischen Serie B glückte ihm mit der Mannschaft nicht nur der Aufstieg, der Österreicher führte sein Team dabei sogar als Kapitän auf das Feld. Momentan verbucht der Abwehrspieler vier Einsätze für die ÖFB-Länderspielauswahl. Es ist gut möglich, dass im Laufe der aktuellen WM noch weitere Spiele im Nationalteam dazukommen.