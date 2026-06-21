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"Für Juden unwählbar": Heftige Kritik an Linkspartei

In Berlin, Germany, on September 30, 2025, Friederike Lorenz-Sina, Marina Chernivsky from the Competence Center for Anti-Semitism Education and Research (KOAS), Josef Schuster, President of the Central Council of Jews in Germany, and Ferda Ataman, Independent Federal Anti-Discrimination Commissioner, present the findings of the research report: Anti-Semitism in Germany - Impact of October 7, 2023, at a press conference. (Photo by Christian Marquardt/NurPhoto via Getty Images)
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Nach dem Bundesparteitag der Linken in Deutschland hat sich der Zentralrat der Juden scharf von der Partei distanziert.
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"Die Linke leistet mit ihrer Beschlussfassung dem wachsenden Antisemitismus weiteren Vorschub", sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, am Sonntag der "Welt". Er fügte hinzu: "Für Jüdinnen und Juden macht sie sich damit unwählbar." Die Linke hatte auf ihrem Bundesparteitag beschlossen, den Krieg Israels in Gaza als "Völkermord" zu bezeichnen.

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Die Partei bekannte sich am Wochenende in Potsdam in Parteitagsbeschlüssen zum Existenzrecht Israels sowie Palästinas und distanzierte sich von Antisemitismus und Rassismus. Antisemitische Vorfälle in Deutschland seien weiterhin auf einem Höchststand, betonte Schuster.

"Lippenbekenntnisse"

Die Distanzierung der Linken vom Antisemitismus hält der Zentralratspräsident nicht für glaubwürdig: "Statt sich mit dem wachsenden Antisemitismus zu befassen, der gerade auch von linken Gruppen forciert wird, nutzt die Linke ihren Bundesparteitag für Lippenbekenntnisse zum Schutz jüdischen Lebens, die zwischen Boykottunterstützung und 'Genozid'-Vorwürfen gegen Israel jede Glaubwürdigkeit verlieren", sagte Schuster.

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