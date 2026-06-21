Mutter bringt Einkäufe hoch – dann ist ihr Baby weg

Ein drei Monate alter Bub verschwand aus seinem Kinderwagen vor dem Wohnhaus seiner Familie. Wenige Stunden später fanden Einsatzkräfte die Leiche eines Säuglings.

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Baby nach Einkauf spurlos verschwunden

Der Vorfall ereignete sich in Renningen bei Stuttgart. Die 37-jährige Mutter war am Abend mit ihrem Säugling einkaufen und kehrte anschließend nach Hause zurück.

Laut bisherigen Erkenntnissen stellte sie den Kinderwagen kurz vor dem Mehrfamilienhaus ab, um ihre Einkäufe in die Wohnung zu bringen. Als sie wenig später zurückkam, soll das Kind nicht mehr im Wagen gelegen haben. Die Mutter alarmierte umgehend die Polizei.

Große Suchaktion läuft an

Noch in der Nacht startete ein Großeinsatz. Zahlreiche Polizeistreifen, Suchhunde, Drohnen, ein Hubschrauber sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, DLRG und Rotem Kreuz suchten nach dem verschwundenen Säugling. Stundenlang wurde die Umgebung rund um den Wohnort des Kindes abgesucht.

Leiche eines Säuglings entdeckt

Am Freitagnachmittag dann die schreckliche Wendung: Einsatzkräfte fanden in der Nähe eines Baches die Leiche eines Säuglings.

Ob es sich dabei tatsächlich um das vermisste Baby handelt, war zunächst nicht bestätigt. Die Identifizierung des Kindes läuft.

Die Ermittler machten bisher keine Angaben zu den genauen Umständen des Todesfundes.

Viele Fragen sind noch offen

Wie es zum Verschwinden des Kindes kommen konnte und ob tatsächlich ein Verbrechen vorliegt, ist derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen.

Die Polizei versucht nun, die letzten Stunden vor dem Verschwinden des Babys genau zu rekonstruieren. Bis zur endgültigen Identifizierung des gefundenen Säuglings bleiben viele Fragen offen.