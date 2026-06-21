Schock! Rod Stewart während Show beatmet

Bei einem Konzert im US-Bundesstaat Utah erlitt der 81-jährige Weltstar einen gesundheitlichen Einbruch und musste auf der Bühne künstlich mit Sauerstoff versorgt werden.

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Beunruhigende Nachrichten von Musiklegende Rod Stewart: Der 81-jährige Brite erlitt am Samstag bei einem Auftritt in den USA einen offensichtlichen Schwächeanfall und musste das Konzert kurzzeitig unterbrechen. Videomaterial, das unter anderem dem US-Promi-Portal TMZ vorliegt, dokumentiert den brenzligen Moment in West Valley City (Utah).

Die Aufnahmen zeigen den Sänger in sichtlich angeschlagenem Zustand, wie er am Bühnenrand und an den Instrumenten Halt suchen muss. Die Situation eskalierte so weit, dass Crew-Mitarbeiter schließlich mit einer Sauerstoffflasche auf die Bühne eilten, um den Musiker akut zu versorgen.

Trotz Atemnot: Stewart scherzt und singt im Sitzen weiter

Der Altmeister bewies nach der Schrecksekunde jedoch echten Profi-Geist und ging vor den Fans völlig offen mit dem Vorfall um. Dem Publikum gestand er offen: "Ich bin fast ohnmächtig geworden." Typisch für den Sänger versuchte er sogleich, die angespannte Stimmung mit Schmähs aufzulockern. Ans Aufgeben dachte Stewart gar nicht: Trotz des medizinischen Zwischenfalls zog er die restliche Show konsequent durch – wenn auch gezwungenermaßen im Sitzen. Inwiefern die sommerliche Hitze von knapp 30 Grad Celsius in Utah zu dem Kollaps beigetragen hat, ist derzeit noch unbestätigt. Besorgte Konzertbesucher teilten im Nachgang Fotos des Sängers am Sauerstoffgerät in den sozialen Netzwerken.

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Gehäufte Absagen im Zuge der Abschiedstournee

Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie von gesundheitlichen Rückschlägen der letzten Wochen. Erst Anfang Juni musste Stewart im Rahmen seiner "One Last Time Tour" mehrere Auftritte in Las Vegas verschieben, nachdem ihm seine Ärzte wegen einer hartnäckigen Grippe strikte Schonung verordnet hatten. "Ich bin am Boden zerstört und entschuldige mich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten", ließ der Sänger seine Fangemeinde damals wissen. Kurz darauf folgten wegen einer akuten Infektion der oberen Atemwege sowie einer Kehlkopfentzündung weitere Verschiebungen.

Zuletzt hatte eine Absage im Juni für heftige Diskussionen gesorgt: Nur wenige Stunden nach einem gecancelten Konzert wurde Stewart beim EM-Spiel der schottischen Nationalmannschaft in Boston gesichtet. Sein Management stellte daraufhin klar, dass es dem Sänger nach medizinischer Behandlung zwar körperlich wieder besser gehe, seine Stimme für einen Auftritt jedoch schlicht noch nicht einsatzfähig gewesen sei. Eigentlich gilt der 81-Jährige dank eisernem Training als topfit. Wie es nun mit den verbleibenden US-Terminen im Juli und August weitergeht, bleibt abzuwarten – das Tour-Finale wäre für den 15. August in St. Louis angesetzt.