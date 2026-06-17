Jennifer Lopez: Zusammenbruch am Film-Set!

Die 56-Jährige spricht nun offen über einen traumatischen Zusammenbruch, der sie nach monatelanger Dauerbelastung direkt ins Krankenhaus beförderte.

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In einer aktuellen Folge des Podcasts "SmartLess" gewährte Jennifer Lopez einen tiefen und nachdenklichen Einblick in eine der dunkelsten Phasen ihrer Karriere. Die Überbelastung erreichte ihren Höhepunkt, als sie für den Film "Genug – Jeder hat eine Grenze" vor der Kamera stand.

Dauerbelastung

Sie hatte zu diesem Zeitpunkt bereits vier Filme hintereinander gedreht und zeitgleich an ihrem zweiten Studioalbum gearbeitet. "Ich habe jeden Tag gearbeitet – ihr wisst ja, wie das ist, all die langen Stunden", erinnert sich Lopez.

"Office Romance" - Neuer Netflix-Hit 1 / 6 Jennifer Lopez und Brett Goldstein © Getty Images for Netflix Jennifer Lopez und Brett Goldstein © Ana Carballosa/Netflix © Ana Carballosa/Netflix

98 Tage ohne Pause

Rückblickend wurde der Sängerin und Schauspielerin erst das volle Ausmaß ihres damaligen Pensums bewusst. Sie arbeitete 98 Tage lang am Stück, ohne sich auch nur einen einzigen Tag Ruhe zu gönnen. Neben den anstrengenden Dreharbeiten verbrachte sie die Abende im Studio für neue Musikaufnahmen, während an den Wochenenden zermürbende Pressetermine und Videodrehs anstanden.

Warnsignale

"Jedes Mal, wenn ich zum Set ging, fing mein Herz an, ein bisschen schneller zu schlagen. Schließlich war es so weit, dass ich dachte: 'Ich bin wirklich nervös', und da war das kleine Mädchen aus 'Genug' bei mir. Ich sagte: 'Es tut mir leid, meine Kleine, ich fühle mich heute irgendwie komisch. Ich bin ein bisschen müde.'"

Medizinischer Notfall

Was als bloße Erschöpfung begann, entwickelte sich schnell zu einem medizinischen Notfall. Nachdem sie sich zunächst in ihren Wohnwagen zurückgezogen hatte, verschlechterte sich ihr Zustand massiv: "Es war fast so, als könnte ich nicht mehr klar sehen, als hätte sich etwas über meine Augen gelegt, und ich konnte mich nicht mehr bewegen." In ihrer Panik wandte sie sich an ihre langjährige Assistentin und Freundin Arlene mit den Worten: "Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts sehen."

“Ich kann mich nicht bewegen!” Jennifer Lopez

Im Krankenhaus angekommen, herrschte große Angst vor einem Nervenzusammenbruch. Der behandelnde Arzt konnte Lopez jedoch beruhigen: Sie verliere nicht den Verstand, erklärte er ihr, sondern ihr Körper habe infolge der extremen Erschöpfung schlichtweg den "Betrieb eingestellt" und benötige nun dringend absolute Ruhe.

Mega-Hit

Dass Jennifer Lopez trotz solcher Erfahrungen weiterhin zu den größten Stars Hollywoods zählt, beweist ihr aktueller Erfolg. Ihr neuer Netflix-Film "Office Romance", in dem sie an der Seite von Brett Goldstein spielt, stürmt derzeit weltweit die Streaming-Charts.

Millionen Abrufe

Innerhalb der ersten drei Tage nach Veröffentlichung am 5. Juni verzeichnete die Produktion bereits 20,9 Millionen Abrufe und landete in 63 Ländern – darunter Deutschland, Österreich und die USA – auf Platz 1.