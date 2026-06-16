North West: So reich ist die Tochter von Kim & Kanye bereits

North West ist kein normaler Teenager: Das berühmteste "Nepo-Baby" der Welt feierte gerade Geburtstag – und besitzt bereits ein unvorstellbares Millionenvermögen.

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North West ist keine typische Teenagerin. Die Tochter von Reality-TV-Ikone Kim Kardashian und Rapper Kanye West, die am Montag 13 Jahre alt wurde, hat den Ruhm von Geburt an zu ihrem eigenen Vorteil genutzt.

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Irres Vermögen

Berichten zufolge soll die Jugendliche bereits über ein Vermögen von mindestens 50 Millionen Dollar verfügen – einige Schätzungen gehen sogar von bis zu 375 Millionen Dollar aus. Dass sie solche Summen erreicht, überrascht kaum, schließlich war sie schon vor ihrer Geburt ein weltweiter Begriff.

Kim mit Tochter North 2023 © Getty Images for Daily Front Row

Chanel-Model mit 13 Monaten

Ihre Karriere im Rampenlicht begann extrem früh. Bereits im Alter von gerade einmal 13 Monaten feierte sie ihr offizielles Model-Debüt, komplett eingekleidet in Chanel für eine Fotostrecke des CR-Magazins. Mit fünf Jahren folgte ihr erstes Solo-Cover-Shooting für das Branchenblatt WWD Beauty Inc.

Mit sechs Jahren: Erster großer Gesangsauftritt bei der Modenschau ihres Vaters auf der Paris Fashion Week.

Mit zehn Jahren: Sie stand beim Disney-Klassiker "Der König der Löwen" live auf der Theaterbühne.

Auf TikTok: Auf dem gemeinsamen Account mit Mutter Kim begeistert sie 21 Millionen Follower. Für ihre lustigen Clips kassiert sie angeblich rund 30.000 Dollar pro Video.

Acht Stunden im Musikstudio

Um die Karriere der 13-Jährigen weiter zu pushen, zog Kim Kardashian in diesem Jahr drastische Konsequenzen für den Alltag ihrer ältesten Tochter. Sie nahm North aus dem traditionellen Schulsystem. Die Jugendliche wird seither zu Hause unterrichtet, damit sie mehr Zeit hat, ihre kreativen Talente zu entfalten.

Mutter Kim verriet im Podcast ihrer Schwester Khloe Kardashian, "Khloe In Wonder Land", wie dieser Alltag aussieht: "Zu Hause macht sie eine achtstündige Session im Musikstudio, wo sie produziert und schreibt. Ich lasse sie alle ihre Songtexte aufschreiben, als Teil ihrer Rechtschreibprüfungen."