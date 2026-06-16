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Familien-Fehde

Beckham-Drama: Brooklyn schießt gegen Harper

Brooklyn Beckham Peltz
© Getty Images
Der Familienstreit ist an einem weiteren Tiefpunkt angelangt. Jetzt lässt Brooklyn sogar seine kleine Schwester abblitzen.
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Die Gerüchteküche brodelt nicht mehr, sie kocht über: Der hausinterne Zwist beim Beckham-Clan geht in die nächste Runde. Ausgerechnet der älteste Spross, Brooklyn Beckham, verpasst den Hoffnungen auf eine baldige Versöhnung nun den nächsten herben Dämpfer. Ein unmissverständliches Statement stellt klar: Hier wird so schnell kein Friedenspreis verliehen.

Der Walk-of-Fame-Eklat

Dabei gab es unlängst eigentlich Grund zum Feiern: Kicker-Legende David Beckham (51) wurde mit einem glänzenden Stern auf dem "Hollywood Walk of Fame" verewigt. Die Nobel-Tribüne war fast vollzählig: Ehefrau Victoria (52) sowie die Kids Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) warfen sich für die Fotografen in Schale.

Doch ein Platz am Familienfoto blieb leer: Brooklyn (27) glänzte durch Abwesenheit. Dass sich der Älteste schon länger von der Familie distanziert, ist kein Geheimnis mehr – doch der jüngste Vorfall zeigt, dass der Graben mittlerweile tief ist.

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David Beckham, Victoria Beckham
David und Victoria Beckham © Getty Images

Ein Brief vor der Haustür – Alles nur PR?

Kurz nach der feierlichen Zeremonie in Los Angeles fütterten US-Medien wie „Pagesix.com” die Gerüchteküche mit brisantem Bildmaterial. Die Aufnahmen zeigten die 14-jährige Harper, die ihrem großen Bruder einen Besuch abstatten wollte. Das Ganze dauerte jedoch kein Kaffeekränzchen lang: Nach nicht einmal einer Minute drehte der Teenager vor Brooklyns Anwesen wieder um.

Ob der 27-Jährige schlichtweg nicht daheim war oder der kleinen Schwester bewusst die kalte Schulter zeigte, blieb zunächst unklar. Fix ist mittlerweile: Harper hat einen Brief deponiert. Doch wer hier einen rührenden Friedensbarkeits-Versuch witterte, lag falsch.

Wie das „hellomagazine.com” berichtet, ließ Brooklyns Sprecher via Statement ausrichten: „Dass Fotografen vor Ort waren, als der Brief persönlich übergeben wurde, sagt alles – das Ganze war für die Kameras inszeniert.”

Der Vorwurf der "Scheinwelt" sitzt tief

Es ist nicht das erste Mal, dass der Beckham-Sohn schwere Geschütze gegen seine Familie auffährt. Bereits am 19. Januar 2026 erreichte der Clinch seinen vorläufigen Höhepunkt, als Brooklyn via Instagram-Story reinen Tisch machte und Einblicke in sein Seelenleben gewährte:

„Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Berichterstattung über unsere Familie in der Presse kontrolliert. Die inszenierten Social-Media-Posts, Familienfeste und unechten Beziehungen waren schon immer fester Bestandteil des Lebens, in das ich hineingeboren wurde”

Mutter Victoria ließ das damals freilich nicht unkommentiert auf sich sitzen und hielt dagegen: "Alles, was wir jemals mit den Kindern gemacht haben, ist, sie wirklich zu unterstützen und zu ermutigen."

Ein Foto aus besseren Zeiten: Nicola Peltz-Beckham mit Victoria Romeo und Brooklyn.
Beckhams © FilmMagic

Dass man die Hoffnung auf ein Liebesepos im Hause Beckham im Vorfeld noch nicht ganz begraben hatte, sickerte aus dem Umfeld durch. Bruder Romeo hatte im Vorfeld der Walk-of-Fame-Ehrung gegenüber dem „Hello Magazine” in Los Angeles noch optimistisch zu Protokoll gegeben: „Ich hoffe. Wir lieben ihn, wir lieben ihn"

Geholfen hat das Flehen offenbar wenig. Die Fronten zwischen dem ältesten Sohn und dem Rest des Windsor-nahen Promi-Clans scheinen verhärteter denn je.

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